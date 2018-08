Škoda Karoq Scout sta per arrivare

vanityfair

: RT @SkodaItalia: Lo volevate ancora più sportivo? ;) Ecco un assaggio di ŠKODA KAROQ SPORTLINE che presenteremo al Salone dell’auto di Pari… - MaurigSnc : RT @SkodaItalia: Lo volevate ancora più sportivo? ;) Ecco un assaggio di ŠKODA KAROQ SPORTLINE che presenteremo al Salone dell’auto di Pari… - lautomobile_ACI : #Skoda presenterà al #SalonediParigi 2018 la versione Sportline del #suv compatto Karoq. L’inedito motore benzina d… - Carblogitalia : Skoda, in arrivo il nuovo Suv Karoq adatto su strada e fuoristrada (FOTO) #karoq #skoda -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Il Salone dell’Auto di Parigi si dice pronto a svelare le ultime novità in fatto di motori. Come quelle di casache porterà nella ville lumière la versionedel suo recente SUV compatto.LEGGI ANCHEsi scopre. Ecco come sarebbe la versione cabrio Dotato di trazione integrale 4×4, si muove a suo agio in città quanto fuori dai sentieri battuti. Ad evocare ancora di più lo spirito avventuroso un’estetica potente e dinamica grazie a specifici dettagli in color antracite uniti a elementi cromati. Di serie sono presenti i cerchi in lega da 18” lucidi, mentre sono disponibili in opzione cerchi bruniti da 19”. Fanno parte della dotazione di serie anche i vetri posteriori oscurati, le targhettesui passaruota e i sedili con specifiche cuciture a contrasto. Compreso anche il volante multifunzione, la pedaliera in metallo e il pacchetto LED che ...