Siria | mio cugino Mustafa e i “morti di stanchezza” in carcere La repressione di Assad

(Di venerdì 3 agosto 2018) Mi sono spesso immaginato a scavare a mani nude nelle fosse comuni, per cercare i resti di mio. E’ una immagine che non mi lascia e mi insegue fin da quando abbiamo saputo della sua definitiva scomparsa in. La sua, quella di un ragazzo di poco più di trent’anni, con una figlia, è stata una scomparsa nella scomparsa. Perché inle persone spariscono ad un check point o quando vengono convocate in una delle sedi dei servizi segreti. All’inizio, le famiglie rimangono attaccate alla speranza. Si abbandonano al lutto solo quando il proprio caro scompare definitivamente. La parola fine la mettono tutti allo stesso modo, dopo un percorso di ricerca del fantasma del proprio congiunto. Perè stato uguale. Risucchiato nel nulla, ad un posto di blocco dell’esercito a Homs, mentre si recava a lavoro. Non ne sappiamo niente per un anno. Poi, ...