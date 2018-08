Sigarette elettroniche | arriva lo stop alle tasse sulle e-cig | imposte congelate fino a

Sigarette elettroniche - Coiv : “Il comparto è al collasso e ha bisogno di risposte concrete e urgenti” : “Prendiamo atto di una decisione di carattere tecnico-formale, ma ricordiamo al legislatore che il comparto della sigaretta elettronica è al collasso e che ha bisogno di risposte concrete e urgenti. Una soluzione che consenta agli operatori del settore di continuare a fare il proprio lavoro in maniera trasparente e onesta, non è più differibile”. Lo ha detto oggi Vincenzo Lauro, presidente di Coiv, Coalizione operatori italiani vaping, ...

Nel Decreto Dignità un colpo di spugna da 200 milioni in favore della lobby delle Sigarette elettroniche : La maggioranza Lega-M5s, nel silenzio generale, ha inserito nel Decreto Dignità un colpo di spugna da 200 milioni di euro per la lobby dei produttori di sigarette elettroniche. Un mega condono che smentisce in maniera plateale addirittura una sentenza del massimo organo di garanzia della nostra legislazione, la Corte Costituzionale. E' questa l'idea di rispetto delle leggi che hanno Di Maio e Salvini? Fregarsene addirittura della ...

Dl dignità : stop a 180 emendamenti - niente riduzione tasse sulle Sigarette elettroniche : Non ci sarà la riduzione delle tasse sulle sigarette elettroniche. La proposta della maggioranza di cancellare la ‘tassa sull’acqua’ rientra tra i circa 180 emendamenti al decreto dignità che non hanno passato il vaglio dell’ammissibilità. Alle commissioni Finanze e Lavoro restano da esaminare comunque circa 670 emendamenti, sui quali si dovrebbe iniziare a votare martedì. L'articolo Dl dignità: stop a 180 ...

Decreto Dignità - salta l’emendamento sulle e-cig : niente riduzione di tasse sulle Sigarette elettroniche : saltano gli emendamenti al Decreto Dignità in materia di e-cig: le due proposte di modifica volute dalla maggioranza di governo sono state dichiarate inammissibili. Non ci saranno, quindi, la riduzione delle tasse sulle sigarette elettroniche e le norme che avrebbero dovuto smantellare la stretta sulle e-cig.Continua a leggere

Chi usa Sigarette elettroniche ha metà delle probabilità di smettere di fumare : (Immagine: pixabay) Le sigarette elettroniche e gli altri dispositivi di svapo sono davvero uno strumento efficace per smettere di fumare? Non secondo l’ultimo studio della Georgia State University, appena pubblicato sulla rivista scientifica Plos One. Dai risultati del sondaggio – svolto su un campione di oltre 800 persone tra il 2015 e il 2016 – sembra infatti che i fumatori che non facevano uso di sigarette elettroniche avessero ...

Sigarette elettroniche : ecco perché sono pericolose tanto quanto quelle tradizionali : Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Vascular Medicine ha portato alla luce i notevoli rischi per la salute derivanti dall’uso di Sigarette elettroniche con nicotina. I risultati dello studio sono stati ottenuti dal monitoraggio per 2 ore dei parametri vitali dei partecipanti durante e dopo aver fumato una sigaretta, una sigaretta elettronica o una sigaretta elettronica senza nicotina. I ricercatori hanno scoperto che utilizzare Sigarette ...

Sigarette elettroniche : sostanze tossiche inferiori del 99% rispetto al fumo di sigaretta nel “pod-system” di myblu® : Un nuovo studio chimico sul vapore presentato al primo Summit Scientifico sulla riduzione del danno da tabacco: Novel products, Research & Policy, ha rivelato livelli di sostanze tossiche nel “pod-system” della sigaretta elettronica myblu® inferiori del 99% rispetto al fumo di sigaretta. Nel corso del Summit volto ad analizzare le modalità possibili per la riduzione dei danni alla salute provocati dal fumo, il Dr Grant O’Connell, Corporate ...

Thailandia - tabù per le Sigarette elettroniche : si rischia l’arresto : In Thailandia si può essere arrestati perché si possiede una sigaretta elettronica, persino se si viene da un altro paese. Lo ha rivelato una ricerca presentata al Global Nicotine Forum che si chiude oggi a Varsavia. L’indagine è stata condotta chiedendo alle organizzazioni che fanno parte dell’International Network of Nicotine Consumer Organisations di ‘nominare’ i cinque peggiori paesi dove ‘svapare’ e i ...

Le Sigarette elettroniche consumano il cuore e le vene/ Possono causare trombosi e altre malattie vascolari : Le sigarette elettroniche consumano il cuore e le vene, Possono causare trombosi e altre malattie vascolari. Lo hanno scoperto alcuni ricercatori della Boston University(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 11:26:00 GMT)

Sigarette elettroniche : ecco come gli additivi aromatizzanti possono portare malattie cardiovascolari : C’è stato un rapido aumento dell’uso delle Sigarette elettroniche, in parte dovuto agli additivi aromatizzanti nei tabacchi lavorati, in parte alla percezione di un minore pericolo rispetto alle Sigarette combustibili. Numerosi studi sono stati condotti sui rischi creati dalle Sigarette elettroniche ai polmoni, ma il rischio per i vasi sanguigni e l’influenza generale sul corpo da parte degli aromi sono ampiamente sconosciuti. I pericoli ...