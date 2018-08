Sicurezza informatica | lo spam è ancora il pericolo maggiore

Cisco Systems punta sulla Sicurezza informatica con Duo Security : Cisco Systems punta sulla cyber- sicurezza . Il colosso statunitense del settore tecnologico rileverà Duo Security , società di sicurezza informatica , per 2,35 miliardi di dollari in cash e azioni. Nel ...

Da domani in vigore decreto Nis su Sicurezza informatica : Roma, 23 giu. , askanews, Rafforzare concretamente il livello di sicurezza della rete e dei sistemi informativi, obbligo di notifica degli incidenti rilevanti e stretta cooperazione a livello Ue. Sono ...

Sicurezza informatica pmi - prevista spesa 200 mln usd : Roma, 7 giu. , askanews, La crescita degli investimenti aziendali in Sicurezza informatica in Europa e in Italia, i costi e le opportunità derivanti dall'applicazione del GDPR, le migliori soluzioni ...