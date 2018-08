Sheamus non ha dubbi | “Conor McGregor in WWE? Adesso può succedere perchè…”

sportfair

: @GennaroSpinaa @WWE Perche sono anni che non abbiamo una società. L'anno scorso mi è toccato vedere Sheamus e Sasha… - Carmelo_Catania : @GennaroSpinaa @WWE Perche sono anni che non abbiamo una società. L'anno scorso mi è toccato vedere Sheamus e Sasha… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Conorapproderà in? Possibile, almeno secondo. Il wrestler irlandese crede che dopo l’arrivo di Ronda Rousey i tempi siano maturi anche per ‘The Notorious’ Dopo aver perso il titolo di Campione dei pesi leggeri UFC, con la conseguente devastazione del Barklays Center, di Conorsi sono perse le tracce. Il fighter irlandese potrebbe essere coinvolto in un match cotro Khabib Nurmagomedov come ipotetica ‘rivincita’, per riappropriarsi della cintura che è stato costretto a rendere vacante, visto che non combatteva da quasi due anni. In questo lungo periodo di assenza, ‘The Notorious’ è stato accostato più volte alla. Il wrestler irlandese, ha commentato la possibilità di vedere il connazione sul ring della federazione di Stamford:“in? Tutto è possibile. Ora che inc’è Ronda ...