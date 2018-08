Sesso nel parco | carabinieri filmano | video online Rende | amanti li denunciano | “E'

La coppia fa Sesso nel parco - i carabinieri li filmano ma il video diventa virale. Gli amanti li denunciano : Fanno sesso in un parco pubblico in pieno giorno, ma vengono sorpresi dai carabinieri i quali, per documentare il reato da sanzionare, girano un filmato con lo smartphone che, per cause in corso di accertamento, diventa pubblico e virale in rete. Il fatto è accaduto in un parco pubblico di Rende, in provincia di Cosenza.I due amanti, entrambi professionisti, dopo la diffusione del video via chat, hanno presentato una denuncia per ...

Salute - asSessore Lombardia : “Nessun focolaio di pertosse nella bergamasca” : “Esprimo la mia vicinanza, e a nome del presidente Fontana quella dell’intera Giunta regionale, alle famiglie delle due neonate di un mese decedute al Papa Giovanni XXIII di Bergamo colpite dal virus della pertosse”. Lo dichiara l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, assicurando che “non e’ in atto alcun focolaio nella bergamasca, cosi’ come conferma la distanza sia geografica che temporale dei ...

[Sesso d’Estate] Prima di tutto - nella coppia a letto ci deve essere Lei : Oggi parliamo di piacere. Piacere sessuale, l’orgasmo, ciò di cui, nell’universo femminile non si parlava mai. Mentre per gli uomini – a livello statistico – è tutto abbastanza lineare ed evidente (tranne coloro che manifestano problemi di natura fisica o psicologica), nelle donne è tutto differente, tutto più complicato. Facciamo però una precisazione, ciò poteva valere per le vecchie generazioni, o per coloro che sono ...

ASSessoRATO CULTURA - Provvisorio spostamento in programma nel 2020 anche per le associazioni della Casa della Patria : Nel 2019 per il Museo del Risorgimento e Resistenza previsto il trasferimento nel refettorio del Chiostro di San Paolo 26-07-2018 / Giorno per giorno , Nota a cura dell'ASSESSORATO alla CULTURA del ...

Sesso Wanda Nara-Maradona - shock dall’Argentina : “ecco cosa è successo nella suite” [VIDEO] : Sesso Wanda Nara-Maradona – La coppia Wanda Nara-Icardi continua ad essere al centro del gossip, nelle ultime ore rivelazioni clamorose direttamente dall’Argentina. Tra Wanda e Diego Armando Maradona secondo la stampa argentina, un tempo ci sarebbe stato del tenero. La presentatrice Mirtha Legrand, che tempo fa aveva raccontato l’episodio con protagonisti Maradona e la Nara, torna sull’argomento e svela: “stavo pranzando ...

Tre morti per legionella nel Milanese. L'asSessore regionale : "Situazione critica e complessa" : Continua a salire il bilancio delle vittime dell'emergenza legionella a Bresso, nel Milanese. Dopo i due anziani, un uomo e una donna di 94 anni, morti tra ieri e lunedì, un'altra donna è deceduta oggi per le complicanze sopraggiunte dopo aver contratto il batterio. L'anziana aveva 84 anni ed era ricoverata all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano), dove sono avvenuti gli altri due decessi.Già dopo la morte del ...

Sesso tra Wanda Nara e Maradona? In Argentina sono sicuri : “una notte di passione nella suite presidenziale…” : Wanda Nara e Diego Armando Maradona hanno trascorso una notte di passione insieme? La notizia di gossip diffusa in Argentina dalla presentatrice Mirtha Legrand Diego Armando Maradona trova sempre l’occasione giusta per criticare Mauro Icardi. L’ex calciatore del Napoli non vede di buon occhio l’attaccante dell’Inter e non gliele manda certo a dire. Più volte l’argentino si è scontrato via social anche con ...

"Quale viabilità a Collestrada dopo insediamento di Ikea?" - Leonelli e Casciari - PD - interrogano - asSessore Chianella risponde "nessun ... : Nell'Aula di Palazzo Cesaroni, durante la sessione odierna dedicata alla discussione delle interrogazione a risposta immediata, è stato discusso l'atto ispettivo dei consiglieri regionali del Partito ...

Maltempo : asSessore Veneto - nel trevigiano situazione sotto controllo : Treviso, 17 lug. (AdnKronos) - Anche l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, per registrare la situazione in tempo reale, si è recato in sopralluogo la scorsa notte in diversi siti travolti dalla bomba d’acqua che ha colpito il trevigiano dal tardo pomeriggio di ieri. “Perso

Maltempo : asSessore Veneto - nel trevigiano situazione sotto controllo : Treviso, 17 lug. (AdnKronos) – Anche l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, per registrare la situazione in tempo reale, si è recato in sopralluogo la scorsa notte in diversi siti travolti dalla bomba d’acqua che ha colpito il trevigiano dal tardo pomeriggio di ieri. ‘Personalmente ‘ fa presente Bottacin – mi sono recato prima a Cornuda, dove ho potuto constatare che diverse ...

ASSessoRATO CULTURA - Il 20 - 21 e 22 luglio 'Rock Circus 2018' con musica - gastronomia e intrattenimenti nel campo sportivo di via Moggi : Colonna sonora rock per tre sere d'estate a San Bartolomeo in Bosco 16-07-2018 / Giorno per giorno Spettacoli, dimostrazioni sportive, gastronomia, giochi per bambini, ma soprattutto tanta musica live. Fedele alla sua vocazione, il 'Rock Circus' torna per tre serate, il 20, 21 e 22 luglio prossimi ,...

Torna a casa e scopre moglie e amante morti asfissiati nel garage mentre facevano Sesso : L'uomo era Tornato a casa dopo il lavoro e, non trovando la moglie nell'abitazione, era andato a cercarla nel garage. I due amanti morti mentre facevano sesso in auto a causa delle esalazioni da monossido di carbonio.Continua a leggere

Aversa - Ornella Giannino nuovo asSessore all'Istruzione - : Aversa " Il sindaco Enrico De Cristofaro ha nominato Ornella Giannino nuovo assessore all'Istruzione. La Giannino, indicata dal consigliere Giovanni Innocenti , succede ad Emilio Caterino , il quale ...