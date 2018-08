Serie C | ammessa ufficialmente la Juventus B | insieme ai bianconeri anche Cavese e Imolese

sportfair

(Di venerdì 3 agosto 2018) La seconda squadra bianconera è stataal campionato diedLa seconda squadra dellaè stataal campionato diC 2018/2019. L’ufficialità è arrivata oggi con un comunicato della Figc. Il club bianconero è quindi il primo in Italia ad aderire concretamente al progetto delle seconde squadre.allaB sono state ammesse al campionato dilae l’. Non ammessi, invece, il Prato e il Como: il Commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, alla luce delle verifiche effettuate ha respinto entrambe le richieste perché le due società non hanno soddisfatto tutti i requisiti prescritti. (ADNKRONOS)L'articoloC,laB:aiSPORTFAIR.