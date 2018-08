Serie B | slittano i calendari Bisognerà attendere la decisione della Figc del 10 agosto

Serie B - 2 punti di penalità al Bari : cambiano e slittano i playoff : La decisione del Tribunale federale nazionale per irregolarità amministrative: il primo turno dei playoff si gioca a Cittadella. In campo il 3 giugno

Serie B : ci sarà confronto per le Squadre B - intanto slittano i playoff : Giorni caldi quelli vissuti in via Ippolito Rossellini numero 4 a Milano, ossia nella sede della Lega B, l'organo che gestisce ed organizza il campionato di Serie B. Il presidente Mauro Balata ha incontrato lo scorso lunedì 21 maggio Alessandro Costacurta, ex difensore di Milan e Nazionale Italiana ed ora subcommissario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per discutere della vicenda legata alla possibilità che le Squadre B possano ottenere ...