Serie B | senza la ventesima squadra saltano i calendari

Granoche sogno del Cosenza : il punto sul mercato di Serie B : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , sogno Granoche , Spezia, per il Cosenza in attacco. Ieri Brignoli , Juve, era al Benevento, ha firmato col Palermo che ha chiesto ancora all'Atalanta Pessina ,...

Como - ritiro senza mister Aspettando la Serie C : Più volte si è detto, in tempi non sospetti, che questa vicenda del ripescaggio avrebbe danneggiato la costruzione del Como 2018/19. Scontato. Però oggi tocchiamo con mano questo regime di incertezza. ...

Calendario Serie BKT 2018-2019 - il sorteggio si terrà il 31 luglio a Cosenza : Le vacanze delle squadre stanno ormai per giungere al termine (alcuni club sono già al lavoro) e si avvicina il momento dell’inizio della nuova stagione 2018-2019. Manca così sempre meno a uno dei momenti più attesi da tutti gli appassionati, la stesura del Calendario, una fase in cui i tifosi hanno la possibilità di iniziare […] L'articolo Calendario Serie BKT 2018-2019, il sorteggio si terrà il 31 luglio a Cosenza è stato ...

Serie B : a Cosenza il sorteggio del calendario : Il sorteggio del calendario di Serie B si terrà a fine mese a Cosenza alla presenza dei vertici della Lega Calcio di categoria. Lo rende noto il Comune di Cosenza. “Lo ha reso noto il sindaco Mario Occhiuto. “La Serie B – ha dichiarato Occhiuto – inizia da Cosenza. Con il presidente della Lega B, Mauro Balata, e il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, stiamo lavorando per poter ospitare il primo atto ...

Softball - Serie A1 2018 : secondo stop stagionale per Bussolengo. Bollate senza freni : Nel girone A del Campionato di Serie A1 di Softball 2018 si sono registrate soltanto doppiette, con Bollate che chiude imbattuta la prima parte di stagione firmando uno straordinario 20 su 20. Il team lombardo sbanca Nuoro soffrendo in gara-1, chiusa per 4-1 con 3 punti nell’extrainning, per poi controllare in gara-2 aggiudicandosi il secondo match con lo score di 3-0 grazie ad un’ottima Alice Parisi. Nel derby tra Saronno e Caronno ...

Tennis - la rivincita degli uomini : il Ct Brindisi in Serie A - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : C'è anche uno straniero "vero": Maciej Rajski è un ventisettenne professionista , classifica italiana 2.2, ranking ATP 611 e best ranking 538, che gira il mondo con una borsa e una racchetta. Qualche ...

Iscrizioni Serie C - la Juve Stabia presenta domanda ma senza fideiussione : Iscrizioni Serie C – S.S. Juve Stabia informa che questa mattina ha presentato presso gli uffici della Lega italiana calcio professionistico la documentazione necessaria all’iscrizione per il campionato di Lega Pro 2018/19, mancante tuttavia della necessaria fideiussione che, come già segnalato, non sarà presentata dall’attuale proprietà. Per sanare questa inadempienza, fondamentale ai fini della partecipazione al prossimo ...

Shock Serie A - altro deferimento e club a rischio retrocessione : terremoto senza precedenti - 3 squadre in ansia - ipotesi ripescaggi sempre più concreta : Il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno deferito al Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare Luca Campedelli e Giorgio Lugaresi, rispettivamente presidenti del Consiglio di Amministrazione di Chievo Verona e Cesena, per “aver sottoscritto le variazioni di tesseramento di alcuni calciatori indicando un corrispettivo superiore al reale e per aver contabilizzato nei bilanci plusvalenze fittizie e ...

Catania - Robur Siena - Cosenza e Sudtirol in campo - grande lotta per i play off di Serie B : Catania-Robur Siena e Cosenza-Sudtirol, ultimi novanta minuti verso la finale di Pescara, gara unica, senza appello. All'andata, mercoledì scorso, i toscani sono riusciti a chiudere il match in vantaggio, 1-0, al termine di una partita decisa da un episodio. Stesso risultato per il Sudtirol, vittorioso sul Cosenza. A Catania c'è grande attesa per questo confronto, in programma domani sera, alle 20,30. Alla stessa ora pure l'altra semifinale in ...

YOUTUBE MUSIC E PREMIUM IN ITALIA/ Costi e info : Serie tv "originals" senza audio e sottotitoli in italiano : YOUTUBE MUSIC e PREMIUM arrivano in ITALIA, come funzionano? Tariffe e info sul nuovo servizio a disposizione degli utenti. Nei pacchetti oltre alla MUSICa anche show televisivi.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Calciomercato Serie B e Serie C : scatto di Hellas e Crotone - Cosenza già scatenato - colpo Ternana : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore caldissime per il Calciomercato, anche quello di Serie B e Serie C, ecco tutte le trattative riportate dalla ‘rosea’. Il Verona ingaggia Cisse, il Crotone in pressing su Melchiorri del Cagliari, il Padova è vicino a Vido dell’Atalanta. Il Lecce vicino a Marilungo dello Spezia e La Mantia dell’Entella, Morosini del Genoa è richiesto dal Pescara. Il Cosenza dopo la promozione ...