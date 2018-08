Serie B | rinviata la presentazione del calendario

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 agosto 2018) E’ stataladeldiB per la stagione 2018/19 che si sarebbe dovuta svolgere a Cosenza il 6 agosto. Lo ha annunciato la Lega B dopo il Consiglio direttivo riunito questa mattina a Roma. “La Lega B non avendo ottenuto risposte dalla Federazione in merito al nominativo della ventesima squadra necessaria per completare gli organici del prossimo campionato ha annullato l’evento”, si legge in una nota della seconda Lega. (AdnKronos)L'articoloB,ladelCalcioWeb.