Serie A in tv | la guida per non perdersi neanche una partita

Guida al sorteggio del calendario della nuova Serie A : Tutto quello che c'è da sapere su come sarà organizzato il nuovo campionato di calcio e sui criteri con cui verranno sorteggiate le giornate The post Guida al sorteggio del calendario della nuova Serie A appeared first on Il Post.

Aspettando la Serie A : guida alla Juventus : Manca meno di un mese all’inizio della stagione di Serie A 2018-19. In testa alla griglia di partenza ci sono i campioni d’Italia in carica della Juventus, che hanno dominato la scena per tutto il decennio vincendo sette Scudetti di fila e, a giudicare dalla campagna acquisti bianconera di quest’estate (un acquisto in particolare su tutti, e sappiamo tutti quale), vogliono puntare all’ottavo. Analizziamo la rosa bianconera, la prima che andremo ...

Scaricare sottotitoli per film e Serie TV : guida completa : Dove Scaricare sottotitoli per film e serie TV? Questa è una delle domande che vi fate se capita di Scaricare un file video di una serie televisiva che guardavate da bambini oppure di un cartone animato con audio in inglese. Nonostante la lingua indoeuropea sia ormai conosciuta da molte persone, può capitare di avere difficoltà nel comprendere alcuni passaggi di una scena. In questo caso, avere a disposizione dei sottotitoli risulta sicuramente ...

Serie A 2018-2019 - la guida per vedere il calcio in tv : Sky trasmetterà 7 partite ogni weekend, Perform 3: tutto spalmato in 8 fasce orarie. Ecco dove vedere lo spettacolo in esclusiva