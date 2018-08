Sergio Mattarella | la notte degli attacchi su Twitter | il ' golpe' tecnologico dei misteri

Quello spettro di Putin dietro i tweet dei russi contro Sergio Mattarella : Il mondo social è virtuale, ma in questo mondo il virtuale e il reale non sono così distanti. E diventano lo specchio del sentimento di milioni di persone.

La mano russa dietro l'attacco a Sergio Mattarella via Twitter : Ci sarebbero le 'firme' russe dietro gli attacchi lanciati via web contro Sergio Mattarella nella notte fra il 27 e 28 maggio scorso, subito dopo il no del capo dello Stato alla designazione di Paolo Savona alla carica di ministro dell'Economia. Lo rivela il Corriere della Sera ricordando come quella notte migliaia di profili Twitter cominciarono improvvisamente a bombardare la Rete con la stessa parola d'ordine - #MattarellaDimettiti - dopo che ...

Marcello Veneziani : 'Sergio Mattarella riesce a farci rimpiangere persino Giorgio Napolitano' : Sergio Mattarella è a metà del suo mandato e 'a metà del guado, o del guano', scrive Marcello Veneziani su il Tempo , il bilancio è tutt'altro che positivo. Anzi, Mattarella, dice, ci fa rimpiangere ...

Sergio Mattarella : "I migranti sono i nuovi schiavi. Nessuno deve guardare altrove" : "La schiavitù ha rappresentato una delle maggiori vergogne dell'umanità. Oggi, Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani ci impone di ribadire la condanna e la battaglia contro ogni forma di schiavitù, vecchia e nuova". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ponendo l'accento sul fatto che "terreno agevole per queste nuove forme di schiavitù è il fenomeno migratorio"."Nessun ...

Sergio Mattarella - Luigi Bisignani : 'È terrorizzato - il voto in autunno è più che una ipotesi' : Dei profondi e gravi timori che scuotono Sergio Mattarella ce ne dà conto Luigi Bisignani , uno che quando si tratta di palazzi e potere ha sempre informazioni privilegiate. Già, l'inquilino del Colle ...

Clara Sereni è morta/ Chi era? Il messaggio del presidente della Repubblica - Sergio Mattarella : Clara Sereni è morta, chi era? La scrittrice di Casalinghitudine aveva settantadue anni e viveva a Perugia, ma era nata a Roma. Era la figlia dell'ex dirigente Pci Emilio Sereni.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 00:36:00 GMT)

Clara Sereni morta - addio allo scrittrice umbra. Sergio Mattarella : “Donna che ha speso gran parte della sua esistenza al servizio della comunità” : Clara Sereni, una delle più importanti autrici contemporanee, è morta a Perugia all’età di 71 anni. Attivista nel campo delle politiche sociali da cui non di rado ha tratto spunti per i suoi libri, l’annuncio della sua scomparsa è stato dato dal suo editore Giunti. Grazie al romanzo autobiografico “Via Ripetta 155” era entrata nella dozzina del Premio Strega 2015. “Ho appreso con dispiacere la notizia della ...

Sergio Mattarella anti-sovranista : migranti - confini - dazi e quella bimba rom ferita : "L'Italia non può essere il Far West" : "Si tratta, in definitiva, di contrastare tendenze alla regressione della storia". Dopo un lungo elenco di pericoli – dagli "usi distorti del web" alle minacce protezionistiche sui dazi, dagli scenari da "far west" che lambiscono l'Italia e alle tensioni in Europa sull'Immigrazione - Sergio Mattarella arriva al dunque. Al 56esimo giorno di vita del governo gialloverde, il presidente della Repubblica bacchetta gli attori principali del ...

Sergio Mattarella : "L'Italia non è il far west - la bimba rom ferita è una barbarie" : "Mi ha colpito un fatto di cronaca. L'Italia non può somigliare a un far west dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale."L'abbondanza informativa offerta dal web è preziosa ma occorre evitare ...

Sergio Marchionne è morto “per arresto cardiaco”/ Ultime notizie - Mattarella : “creatività e innovazione” : È morto Sergio Marchionne: addio al manager ed ex ad Fca. Ultime notizie, il suo coma era irreversibile e troppo grave: l'ufficialità arriva da Zurigo dopo gli ultimi giorni di silenzio(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 14:47:00 GMT)

Morto Sergio Marchionne - Mattarella : “Ha scritto pagina importante dell’industria italiana” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Sergio Marchionne, ex ad di Fca. Il capo dello Stato dichiara: "Marchionne ha scritto una pagina importante nella storia dell'industria italiana. La sua visione ha sempre provato a guardare oltre l'orizzonte e immaginare come l'innovazione e la qualità potessero dare maggiore forza nel percorso ...

Sergio Mattarella - minacce sui social : 'Dovevi morire tu' - ecco chi rischia 15 anni di galera : Gli insulti contro Sergio Mattarella , riversati sui social network, potrebbero costare carissimo a 39 persone . Gli improperi vennero rivolti al capo dello Stato nei giorni dello stallo nella ...

Sergio Mattarella - tanti auguri al Presidente arbitro. Ma all'inglese : Nel caso Savona, invece, la motivazione era basata sulla linea politica non europeista che il ministro avrebbe potuto seguire. Le opinioni sulla decisione presidenziale sono state differenziate ed ...