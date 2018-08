Sequestrati beni per oltre 1 mln euro

La dda : 'E' il tesoro di Matteo Messina Denaro' - Sequestrati beni a imprenditore siciliano. Aveva ottenuto 1 - 5 milioni da Etruria : Sono finiti sotto sequestro beni immobili per circa 60 milioni di euro di un imprenditore che gli inquirenti reputano vicino al boss mafioso Matteo Messina Denaro. Si tratta di un 53enne siciliano, ...

Mafia - beni Sequestrati al “tesoriere” di Messina Denaro. Pentito di ‘ndrangheta : “Parlava per conto del cognato del boss” : C’era pure un progetto edilizio da realizzare insieme, tra calabresi e siciliani. E lui, Giovanni Savalle, “poteva parlare in nome e per conto” di Michele Alagna, commercialista di Castelvetrano, cognato del superboss Matteo Messina Denaro, attorno al quale negli ultimi mesi continua a stringersi il cerchio dell’AntiMafia con operazioni che stanno facendo terra bruciata del cerchio che protegge la sua latitanza e il ...

Mafia - Sequestrati beni per 60 mln a un imprenditore vicino a Messina Denaro : Giovanni Savalle, esperto fiscale-tributario ed imprenditore nel settore alberghiero ed immobiliare avrebbe gestito il tesoro del boss latitante - La guardia di finanza di Palermo e i Carabinieri del ...

Milano - Sequestrati beni per oltre 2 milioni a imprenditore affiliato alla 'ndrangheta : Milano, 2 agosto 2018 - Gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Milano, tra Motta Visconti e altre località della provincia sud di Milano, hanno sequestrato , in base alla normativa ...

Traffico di rifiuti nel Milanese : 9 arresti e beni per 2 mln Sequestrati : L'operazione dei carabinieri forestali di Milano, Pavia e Lodi anche con intercettazioni da cui emerge che gli indagati erano consapevoli dell'attività illegale -

'Ndrangheta : Sequestrati beni per 115 milioni a gruppo di imprenditori : Secondo la Guardia di finanza, il gruppo 'Bagala'' sarebbe stato espressione della cosca Piromalli. Ricostruite dagli inquirenti tutte le transazioni economiche realizzate dagli imprenditori negli ...

Frodi fiscali - Sequestrati beni per 19 milioni di euro : Frodi fiscali, sequestro di disponibilità finanziarie, autovetture ed immobili per un valore complessivo di circa 19 milioni di euro. Frodi fiscali, sequestrati beni per 19 milioni di euro I ...

Catania - Sequestrati beni per 1 mln di euro a membri clan Trigila : Catania, sequestrati beni per 1 mln di euro a membri clan Trigila Catania, sequestrati beni per 1 mln di euro a membri clan Trigila Continua a leggere L'articolo Catania, sequestrati beni per 1 mln di euro a membri clan Trigila proviene da NewsGo.

Mafia - Sequestrati beni per mezzo milione a eredi boss Agate : Trapani, askanews, - La Direzione investigativa antiMafia di Trapani ha sequestrato beni per circa mezzo milione di euro ai figli e alla moglie del boss mafioso di Mazara del Vallo Mariano Agate, ...

Mafia - Sequestrati beni agli eredi del boss Mariano Agate : Mafia, sequestrati beni agli eredi del boss Mariano Agate Mafia, sequestrati beni agli eredi del boss Mariano Agate Continua a leggere L'articolo Mafia, sequestrati beni agli eredi del boss Mariano Agate proviene da NewsGo.

Caltanissetta : bancarotta - Sequestrati beni ditta autotrasporti Gela : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - La Procura della Repubblica di Gela ha richiesto ed ottenuto dal GIP presso il Tribunale un decreto di sequestro preventivo di beni mobili, in particolare due trattori stradali e tre semirimorchi, intestati e/o comunque riconducibili alla ditta “autotrasporti Mc” di Ma

Caltanissetta : bancarotta - Sequestrati beni ditta autotrasporti Gela : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – La Procura della Repubblica di Gela ha richiesto ed ottenuto dal GIP presso il Tribunale un decreto di sequestro preventivo di beni mobili, in particolare due trattori stradali e tre semirimorchi, intestati e/o comunque riconducibili alla ditta ‘autotrasporti Mc” di Maria Concetta Valenti operante nell’ambito del trasporto su gomma, già dichiarata fallita dal Tribunale di Gela con sentenza ...

Caltanissetta : bancarotta - Sequestrati beni ditta autotrasporti Gela : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – La Procura della Repubblica di Gela ha richiesto ed ottenuto dal GIP presso il Tribunale un decreto di sequestro preventivo di beni mobili, in particolare due trattori stradali e tre semirimorchi, intestati e/o comunque riconducibili alla ditta ‘autotrasporti Mc” di Maria Concetta Valenti operante nell’ambito del trasporto su gomma, già dichiarata fallita dal Tribunale di Gela con ...

Palermo : Sequestrati beni per 21 mln ad un presunto boss : Pietro Formoso, già arrestato lo scorso 5 aprile con l'accusa di 'associazione a delinquere di tipo mafioso', avrebbe accumulato una fortuna soprattutto con il traffico di droga - Una villa con ...