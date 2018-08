Sempione Fashion | OVS Svizzera | in fallimento

Ovs : Sempione Fashion - in Svizzera rescissi tutti contratti lavoro : Roma, 26 giu. (AdnKronos/ats) – Sempione Fashion, la società che gestisce oltre 140 negozi OVS in Svizzera, ha confermato oggi la rescissione di tutti i contratti di lavoro dei suoi dipendenti al termine del processo di consultazione. è quanto indica una nota dell’azienda. Il cda e la direzione di Sempione Fashion sono giunti alla conclusione che non è più possibile proseguire l’attività nella forma attuale. Per questo motivo, ...

OVS - Sempione Fashion ammessa a procedura concorsuale provvisoria : Teleborsa, - Sempione Fashion AG , controllata da Sempione Retail, società veicolo di cui OVS detiene il 35% del capitale sociale, ha ottenuto dal giudice del tribunale del distretto di Höfe, Cantone ...

OVS concede una dilazione di pagamento a Sempione Fashion : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di OVS ha deliberato di concedere a Sempione Fashion una dilazione nel pagamento di una parte , non eccedente il 40%, del prezzo dovuto a fronte della ...