Sclerosi multipla e insufficienza venosa cronica cerebrospinale | importanti risultati

Georgette Polizzi combatte la Sclerosi multipla : "Il mio corpo mi aveva imprigionato - ora sono un leone" (video) : Ex protagonista nell'edizione 2016 di Temptation Island, Georgette Polizzi ora combatte con un male che da poco tempo le ha condizionato la vita e che si chiama sclerosi multipla. La notizia era stata data dalla stessa Georgette lo scorso maggio, informando i suoi followers del suo profilo instagram.A pochi mesi dalla scoperta, la giovane ragazza ripercorre le ore convulse in un'intervista al settimanale Spy. L'ansia, il terrore e la ...

Fism : per la Sclerosi multipla fa bene lo sport all'aria aperta : L'evento ' MS and sport activity: wind of change ' si è proposto proprio di affiancare allo stimolo fisico degli sport acquatici anche quello emozionale e psicologico che proviene dal contatto col ...

Georgette Polizzi parla della Sclerosi multipla/ "L'ho scoperto così - ma il mio cuore batte - quindi ci sono" : Ospite in radio, Gerogette Polizzi ha parlato della sua malattia, la sclerosi multipla, dai primi sintomi alle cure: "Il mio è stato un esordio importante, i medici l'hanno definita..."(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 16:53:00 GMT)

Georgette Polizzi combatte contro la Sclerosi multipla : il messaggio su Instagram : Georgette Polizzi, stilista conosciuta dal pubblico per aver partecipato a “Temptation Island”, torna a parlare su Instagram della malattia che l’ha colpita. E lo fa, ancora una volta, con positività. Affetta da sclerosi multipla, patologia che ha scoperto di avere solo poche settimane fa, la Polizzi ha postato ieri sui social uno scatto che la ritrae in ospedale, intenta a sottoporsi alle cure. «Dalla mia poltrona rosa, oserei ...

Sclerosi multipla : i rischi attribuibili all’esposizione ai solventi : Un gruppo di autori svedesi ha valutato il possibile effetto dell’esposizione a solventi organici sul rischio di sviluppare la Sclerosi multipla. I risultati ottenuti suggeriscono che il rischio aumenti di circa il 50%. Hedström e colleghi sono partiti dall’ipotesi che differenti fattori di irritazione dei polmoni possano contribuire a indurre una reazione immunitaria, nei polmoni stessi, che si traduca nello sviluppo della Sclerosi multipla. Il ...

Balla con la Sclerosi multipla - Ivan Cottini : "Non voglio vivere da malato" | L'INTERVISTA : Ha fatto un patto con la vita Ivan Cottini, sei anni fa, proprio quando la vita si stava frantumando davanti ai suoi occhi dopo quella diagnosi. sclerosi multipla. Una condanna per lui, allora 27enne, modello per...

Vitamina D : ecco perché non protegge il cervello da Sclerosi multipla - Parkinson e Alzheimer : Uno studio dell’Università di Adelaide, pubblicato su “Nutritional Neuroscience” ha rilevato che la Vitamina D non ha effetti protettivi per il cervello: secondo la ricerca sarebbe improbabile che salvaguardi dalla sclerosi multipla, dal Parkinson, dall’Alzheimer o da altri disturbi legati al cervello. Grazie a una revisione sistematica di oltre 70 studi preclinici e clinici, gli esperti hanno analizzato il ruolo della ...

Georgette Polizzi : “Contro la Sclerosi multipla combatto giorno dopo giorno” : Georgette Polizzi di Temptation Island torna a parlare della sua malattia: “Sto combattendo giorno dopo giorno. Non mollerò mai” Questo è stato un anno piuttosto duro per Georgette Polizzi. L’ex protagonista di Temptation Island, infatti, da un giorno all’altro si è ritrovata a fare i conti con una brutta malattia: la sclerosi multipla. Adesso, però, […] L'articolo Georgette Polizzi: “Contro la sclerosi ...

Sclerosi multipla - COSA AUMENTA IL RISCHIO/ Geni - fumo - solventi e petrolio : fondamentale la prevenzione : SCLEROSI MULTIPLA, COSA AUMENTA il RISCHIO: Geni, fumo, solventi e petrolio sono la causa. Uno studio effettuato su cinquemila persone aggiunge ulteriori dati sulla combinazione dei fattori.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 18:48:00 GMT)

Per la prima volta trapiantate cellule staminali in pazienti con Sclerosi multipla : Il primo trapianto di cellule staminali su pazienti con sclerosi multipla è stato eseguito in Italia ed è stato un successo. I pazienti infusi non hanno avuto alcun effetto collaterale: si tratta di individui affetti dalla forma più brutale della malattia, quella detta "secondaria progressiva" che non ha molte armi dal punto di vista terapeutico. Il trapianto è stato diretto ed annunciato dal direttore scientifico di Revert Onlus, il dr. Angelo ...

La danza contro la Sclerosi multipla : a Carmiano questa sera i ballerini Cottini e Pico Plaja - : Un passo di danza come antidoto, una coreografia come vera e propria terapia per combattere la sclerosi multipla. Sarà una domenica sera dalle grandi emozioni quella in programma questa sera, dalle ...

Sclerosi multipla curata con staminali/ Angelo Vescovi : "Orgogliosi di quanto raggiunto" : Sclerosi multipla curata con staminali, trapianto di cellule potrebbe guarire la malattia autoimmune. I primi tre pazienti a cui è stata eseguita la cura speriamentale reagiscono bene.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:00:00 GMT)

