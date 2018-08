Save the Children | 100 bambini a rischio ogni giorno per il nuovo blocco delle forniture

Gaza - Israele blocca il combustibile : allarme di Save the Children : Israele ha bloccato le forniture di combustibile a Gaza finché Hamas non fermerà ogni tipo di azione contro lo Stato ebraico. Il blocco è scattato ieri al varco israeliano di Kerem Shalom e ...

Save the Children - un bambino su due passa le vacanze a casa : Più della metà dei bambini e degli adolescenti, in Italia, non può fare una vacanza di almeno quattro giorni lontano da casa e oltre 3 ragazzi su 5 tra i 15 e i 17 anni di età, quasi il doppio ...

Migranti minorenni : prostituiti per passare confine a Ventimiglia/ Save the Children svela dramma survival sex : Migranti minorenni: sesso per passare il confine. Ventimiglia, Save the Children "indotte a prostituirsi". In Liguria numerosi casi di ragazzine che fanno soldi offrendosi(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 15:47:00 GMT)

Save the Children - minori migranti costrette a prostituirsi per passare la frontiera : Il Rapporto di Save the Children "Piccoli schiavi invisibili 2018". Quasi 10 milioni di bambini e adolescenti, nel mondo, solo nel 2016 sono stati costretti in stato di schiavitù, venduti e sfruttati principalmente a fini sessuali e lavorativi. A dare le cifre di questo drammatico fenomeno e' 'Save the Children', ...

Save the Children : oltre 4mila minori migranti 'scomparsi' in Italia | : Presentato il rapporto "Piccoli schiavi invisibili 2018". L'abbandono del sistema di accoglienza espone i minori a rischi notevoli, in particolare per i più vulnerabili, come le ragazze minorenni ...

God Save the Radio : internet e l'ultima era della pirateria radiofonica : Va anche detto che i pirati potrebbero seguire le grandi stazioni e spostarsi con esse nel mondo digitale, visto che i software necessari per trasmette in DAB si possono trovare e scaricare senza ...

Migranti - altri 20 avvisi di garanzia per Juventa - Msf e Save the Children : “Atto dovuto per accertamenti su telefoni” : Venti avvisi di garanzia ai componenti dell’equipaggio della nave Juventa, allo staff di Medici Senza Frontiere e a quello di Save the Children. A notificarli, la Procura di Trapani, che poco meno di un anno fece sequestrare l’imbarcazione dell’Ong tedesca, la Jugend Rettet. Il contesto delle informazioni di garanzia – necessari perché gli investigatori devono compiere accertamenti tecnici irripetibili su alcune utenze ...

Avvisi di garanzia a personale di Save the Children e Medici Senza Frontiere : Per «Favoreggiamento di immigrazione clandestina» a seguito dell’inchiesta legata alla Ong tedesca Jugend Rettet e alle intercettazioni tra l’equipaggio e dei trafficanti

'Save the olives' : Helen Mirren in prima fila per difendere gli ulivi in Puglia : Crediamo solo che questo problema sia enorme e che vada affrontato con la giusta determinazione, facendo una corretta informazione e affidandosi al mondo scientifico'.