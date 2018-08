Sant' Anna di Pisa e Bolzano scalano la top ten dei piccoli atenei migliori al mondo

Salvate la colonia felina all'ex Sant'Anna : I volontari scrivono al sindaco di Ferrara: gli immobili dell'ex anello saranno demoliti, bisogna trovare una sistemazione ai 25 gatti che vivono in quell'area

CONDANNATO AL PELLEGRINAGGIO DI SantIAGO/ Solo un'esperienza buona ci fa migliori : Come prevede la legge, un ragazzino di 15 anni incirminato, ha ottenuto la messa in prova per dimostrare che era cambiato: è andato a piedi a SANTIAGO di Compostela. ROBERTO PERSICO

Al via la festa di Sant'Anna a Breda Libera : Alle 19.45 i primi asporti del piatto principe della brescianità, lo spiedo. La festa in onore di Sant'Anna a Breda Libera, da sempre riconfermata di anno in anno, è stata recuperata dieci anni fa da ...

Bologna. Dogo argentino azzanna pasSanti e altri cani al Pilastro : Sanzionato il proprietario. Denunciato per resistenza e minacce il padre del proprietario. È finita con un marocchino di 38 anni denunciato per

Acqua e bevande si comprano online : Sant'Anna prima in Italia a puntare sull'e-commerce : L'obiettivo dei produttori di Vinadio, nel Cuneese: gestire direttamente le vendite di fronte al boom del web

Sant'Anna Collarea invita tutti dal Monregalese a festeggiare nel weekend il Santo patrono : Con il finire del mese di luglio ecco che viene riproposta la classica festa patronale di S.Anna. S abato 28 e domenica 29 luglio a S.Anna Collarea, in provincia di Cuneo, si potrà partecipare ad una ...

Sant'Anna e Gioacchino - la coppia ritenuta indegna che generò Maria : Protettrice della partorienti La madre della Vergine, è titolare di svariati patronati quasi tutti legati a Maria; poiché portò nel suo grembo la speranza del mondo, il suo mantello è verde, per ...

Festa di Sant'Anna al Castello di Baia giovedì 26. : ... Agrippina e di altre dee, matrone ed eroine protagoniste dei Campi Flegrei": un viaggio attraverso i racconti realizzati dall'associazione Misenum alla scoperta del mondo al femminile , prenotazione ...

San Fermo - al Sant'Anna una nuova tecnica per operare l'angina : San Fermo della Battaglia , Como, , 11 luglio 2018 - Arriva dall' Unità Operativa di Cardiologia Emodinamica del Sant'Anna una nuova cura attraverso il posizionamento di uno stent , un piccolo ...

Gigi D'Alessio - il giorno più duro. Anna Tatangelo? No - i giudici : la peSante accusa : Il giorno più duro per Gigi D'Alessio , e stavolta la storia con Anna Tatangelo non c'entra. Il cantante neomelodico napoletano, come riporta il Tempo , è stato rinviato a giudizio con l'accusa di ...

Un matrimonio infernale : la fusione Bayer-MonSanto segna la condanna a morte per la natura e per l'umanità - : ... che cade in un crogiuolo di acciaio fuso e riappare più tardi sotto un'altra forma, la Monsanto è stata orwellianamente ribattezzata " Bayer Crop-Science Division ", il cui motto è: "La scienza per ...

Monsignor Capella condannato a 5 anni per pedopornografia dai giudici della Santa Sede : Il Tribunale del Vaticano ha deciso che Monsignore Carlo Alberto Capella dovra' scontare cinque anni di reclusione e pagare cinquemila euro di multa perché giudicato colpevole di detenzione divulgazione, trasmissione e offerta di materiale pedopornografico. Il sacerdote è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali. Il Monsignor Capella si è dichiarato colpevole Il processo che ha visto come imputato Monsignor Carlo Alberto ...

Paura a Cerignola - pitbull azzanna due pasSanti e aggredisce i carabinieri : Paura in centro a Cerignola, in provincia di Foggia. Un grosso pitbull, libero e solo, ha azzannato un passante e ha creato il panico tra i cittadini che hanno chiamato il numero di emergenza 112. È ...