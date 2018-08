Salvini sulla Legge Mancino : "Alle idee non si risponde con le manette" : "Alle idee, anche le più strane, si risponde con le idee, non con le manette". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde all'Agi che gli chiede se sostenga ancora la battaglia storica della Lega per l'abrogazione della Legge Mancino. Idea rilanciata oggi dal ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, anche egli esponente leghista.

Grillo - il video ironico con il ragazzo nero : "Sta sulla sdraio - fa il bagno : Salvini vieni subito!" : Il comico finge fastidio per il suo vicino di ombrellone e "chiama" il titolare del Viminale: "Cosa faccio, vado io a...

Stallo sulla presidenza della Rai - Foa non cede. Salvini : 'E' la persona giusta'. Pd : 'Pronti a salire al Quirinale' : Il presidente designato ha annunciato che resterà comunque nel cda come consigliere più anziano. Il leader della Lega attacca Berlusconi, accusandolo di aver scelto il Pd -

Sulla presidenza Rai si consuma lo strappo fra Salvini e Berlusconi : Dopo aver preso atto «con rispetto» della decisione della commissione, il diretto interessato si è messo a disposizione dell'azionista (quindi del Mef e del Governo), «invitandolo a indicarmi quali siano i passi più opportuni da intraprendere nell'interesse della Rai»...

Sulla Rai è morto il Centrodestra Salvini : "Silvio ha scelto il Pd" : 01.08.2018, finisce l'alleanza di Centrodestra tra la Lega e Forza Italia. La rottura che, salvo colpi di scena, sarà definitiva e avrà ripercussioni politiche per i prossimi anni è avvenuta Sulla presidenza della Rai. Matteo Salvini, Segui su affaritaliani.it

Gemitaiz dà del “cornuto” a Matteo Salvini e incita i fan : “Scriviamo tutti sulla sua pagina che è un tonno” : C’è un nuovo capitolo nello scontro tra il rapper Gemitaiz e il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Nei giorni scorsi infatti, durante un suo comizio a Comacchio, il leader del Carroccio ha ironizzato sui recenti attacchi di alcuni cantanti che avevano criticato le sue politiche in tema di immigrazione: “Quando mi han detto ti ha attaccato Ghali, e chi è Ghali? Ho chiesto a mio figlio e mi ha detto, ‘Come, è un ...

Matteo Salvini - Feltri sulla schifezza spagnola : 'Canaglie - prendetevi i neri e lasciate stare il leghista' : Matteo Salvini, attaccato da tutti per le sue polemiche tese a frenare l' immigrazione nel nostro Paese, è stato dichiarato personaggio sgradito dalle autorità di Maiorca, ed egli giustamente ha ...

Salvini al Times : "La bassa natalità usata come scusa per importare migranti". E alla May : "Sulla Brexit o ti imponi o l'Ue ti truffa" : "Un Paese dove non nascono bambini è destinato a morire. alla fine di questo mandato il Governo sarà valutato sul numero di nuovi nati più che sul suo debito pubblico". In gioco "c'è la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra identità" e la sinistra sta usando la bassa natalità come una "scusa" per "importare migranti". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...

I consigli di Salvini a Theresa May e i suoi giudizi sulla Ue : Londra, 29 lug., askanews, - Il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini ha consigliato alla premier britannica Theresa May di mostrarsi più dura nei negoziati con Bruxelles sulla Brexit, se non ...

Luigi Bisignani - la profezia sulla morte politica di Matteo Salvini e Luigi Di Miao : 'Ricordate quando...' : Il governo in 'luna di miele' con gli italiani, i sondaggi che premiano i principali protagonisti gialloverdi, da Matteo Salvini a Luigi Di Maio e passando per Giuseppe Conte . Ma un freno all'...

Sulla Tav è scontro Salvini-Di Maio. Chiamparino : 'Pronto a referendum' : Mentre i Cinquestelle premono per il blocco dell'opera, il Carroccio chiede di andare avanti valutando costi e benefici di un'eventuale rinuncia. Nel mezzo della contesa il premier Conte fa sapere che ...

Salvini : 'Far west? Sì - ma contro la divisa'. E sulla Rai promette : 'Spazio a giornalisti non di sinistra' : ' Il far west? Oggi anche ai danni delle forze dell'ordine'. Matteo Salvini replica, pur non nominandolo, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un passaggio del suo intervento dal palco ...

Salvini : "Sulla Tav meglio andare avanti"Palazzo Chigi : dossier non sul tavolo : Il premier Conte stoppa i cantieri della Tav Torino-Lione. Accontentato il M5s, che in autunno vuole far votare gli utenti sul web. Ma la Lega non ci sta. Berlusconi e Meloni alimentano lo scontro Segui su affaritaliani.it

Crepe nel governo sulla Tav - Salvini : "bisogna andare avanti" : Crepe nella maggioranza di governo sulla Tav. Il Movimento 5 Stelle vuole bloccare i lavori - il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha parlato di ridiscussione generale del progetto ("nessuno deve azzardarsi a firmare nulla per l’avanzamento dell’opera") - ma la Lega è di parere contrario."Dal mio punto di vista sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro" dice stamattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio 24. "C'è ...