Salvini ora accelera sui rimpatri | Sbarcano? Sprecano solo soldi

Rai - Salvini : “Meglio il figlio di Foa che lavora per me - che il figlio di un consigliere Pd lanciatore di uova” : Su Marcello Foa si tira dritto, sul figlio nel suo staff anche. Perché è “meglio avere il figlio di un giornalista obiettivo che lavora per me, che il figlio di un consigliere del Pd che lancia le uova alla gente a Torino”. Matteo Salvini intreccia la polemica per la scoperta de L’Espresso su Leonardo, figlio del candidato (bocciato) alla presidenza della Rai alle dipendenze del leader della Lega, con il caso dei tre ragazzi ...

Leonardo Foa - il figlio del presidente incaricato Rai Marcello Foa - lavora nello staff comunicazione di Salvini : Leonardo Foa, figlio di Marcello Foa, scelto dal governo come presidente della Rai (nomina poi bocciata dalla commissione di Vigilanza) lavora nello staff comunicazione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, come riporta lo stesso giovane sul suo profilo Linkedin. Il Pd va all'attacco: "Vergogna".Continua a leggere

Marcello Foa - l’Espresso rivela : “Il figlio Leonardo lavora nello staff di Salvini” : Una laurea alla Bocconi e un master all’Ecole de Management di Grenoble e un lavoro nello staff del vicepremier Matteo Salvini. Leonardo Foa, 24 anni, è figlio del presidente designato della Rai dal governo Conte, Marcello Foa. La cui nomina è stata bocciata solo ieri dalla commissione parlamentare di Vigilanza. L’Espresso – che ha pubblicato la notizia – ricorda come il giornalista che fu allievo di Montanelli e sui cui si è ...

Rai - Berlusconi su Foa non cede a Salvini Nessun candidato alternativo (per ora) : Il leader leghista raggiunge l’ex premier al San Raffaele alle 8 del mattino per chiedere l’appoggio di Forza Italia, ma gli azzurri tengono il punto. «Pronti però al confronto». Il Carroccio però non cambia nome per la presidenza: «Tutto il centrodestra lo voti»

Rai - il tentativo in extremis di Salvini : alle 8 da Berlusconi in ospedale per convincerlo a votare Foa. «Ora il dialogo» : Il leader leghista raggiunge l’ex premier al San Raffaele alle 8 del mattino per chiedere l’appoggio di Forza Italia, ma gli azzurri tengono il punto. «Pronti però al confronto»

Cda Rai nomina Marcello Foa presidente a maggioranza/ Domani voto Commissione Vigilanza : FI-Pd contro Salvini : Nomine Rai, Domani voto in Commissione Vigilanza: Meloni, "sì a Marcello Foa presidente". Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 18:52:00 GMT)