Salvini dove sei? | ironia Grillo in spiaggia

Salvini potrebbe prendersi Roma se la Raggi dovesse lasciare : Sul calendario di Matteo Salvini c’è già una data cerchiata in rosso. È quella del 26 maggio 2019, quando si voterà per rinnovare il Parlamento Europeo. potrebbe essere il fine settimana giusto per andare al voto anche per nominare il nuovo sindaco di Roma, nel caso in cui l’attuale prima cittadina Virginia Raggi dovesse venir giudicata colpevole nel processo in corso a suo carico per la questione nomine. ...

Matteo Salvini - lo scenario di Antonio Socci sul leghista : 'Fin dove può arrivare' : E se - a realizzare il 'miracolo economico' del Sud Italia - fosse proprio 'l' uomo del Nord', quel Matteo Salvini che - a quanto pare - è sempre più popolare nel Meridione? Se proprio la Lega ...

Da dove nasce la polemica tra l'isola di Maiorca e Salvini : Porti chiusi si, ma stavolta per Salvini. Il consiglio comunale, così come riporta il sito Diario de Mallorca di Maiorca ha approvato una mozione in cui dichiara il ministro dell'Interno italiano ...

Sgombero camping River - contestati Salvini E Raggi/ Ultime notizie - i rom : “Abbiamo paura - dove andiamo?” : Sgombero camping River, protesta dei rom nel campo liberato da Raggi e Salvini: Ultime notizie, trovate refurtive e macchine di lusso. Caos per sentenza Corte Ue(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 14:59:00 GMT)

Per Salvini crocifisso obbligatorio ovunque? Dove esattamente e quali multe per mancata affissione : Salvini e il crocifisso: un binomio di lungo corso che, in queste ore ha ripreso vigore a causa della proposta di legge specifica che la Lega ha depositato a Montecitorio. Il Ministro dell'Interno non è intervenuto in prima persona sulla questione in questo preciso momento ma è Barbara Saltamartini, rappresentante in Parlamento del partito di maggioranza, ad aver presentato proprio un documento che riprende il caldissimo argomento. Da ...

Migranti - Salvini : «Erdogan non fa il suo dovere. I naufragi sono il colpo di coda degli scafisti» : «Da inizio anno sono sbarcati in Italia 1.200 immigrati arrivati via mare dalla Turchia. Per controllare l'immigrazione l'UE sta regalando 6 miliardi di euro alla stessa Turchia. Qualcosa non torna, ...

Matteo Salvini e Lega - l'assalto finale dei magistrati : 'A chi dovete sequestrare i soldi' : Spennare la Lega , metterla in ginocchio fino a farla chiudere. La Procura di Genova ha imposto il sequestro di 49 milioni di euro per la truffa sui rimborsi all'epoca di Umberto Bossi e del tesoriere ...

Bruno Vespa sta con Matteo Salvini : 'Combarttere gli sbarchi dei clandestini è un dovere' : ' Il ministro dell'Interno è il portiere di Palazzo Italia . Ha il dovere di impedire di far entrare tutti qui, visto che la nostra porta è la sola aperta di tutto il quartiere'. Così Bruno Vespa , ...

Migranti - barcone con 450 a bordo verso l'Italia. Salvini : porti chiusi. Toninelli : Malta faccia subito il suo dovere : «Una nave con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di aprodo in...

