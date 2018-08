Migranti - 135 sbarcati a Lampedusa. Salvini : “Hanno sprecato tempo - li rimandiamo a casa” : 135 Migranti sono sbarcati a Lampedusa, ma il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia che verranno rimandati subito a casa: "Hanno sprecato soldi, tempo e fatica, verranno rimandati a casa nei prossimi giorni. In Italia si entra col permesso, la pacchia è finita". Salvini parla anche di Decreto Dignità, presidenza Rai, decreto sicurezza, Tav e rapporti nel centrodestra.Continua a leggere

Regeni - Salvini : “Dall’Egitto risposte certe in breve tempo” : Regeni, Salvini: “Dall’Egitto risposte certe in breve tempo” Regeni, Salvini: “Dall’Egitto risposte certe in breve tempo” Continua a leggere L'articolo Regeni, Salvini: “Dall’Egitto risposte certe in breve tempo” proviene da NewsGo.

Caso Regeni - Salvini in Egitto : "Vogliamo fare giustizia"/ "Al Sisi ha promesso risposte certe in breve tempo" : Caso Regeni, Salvini in Egitto: "Vogliamo fare giustizia. Al Sisi ha promesso risposte certe in breve tempo". Le ultime notizie.

Caso Regeni - Salvini in Egitto : “Vogliamo fare giustizia”/ “Al Sisi ha promesso risposte certe in breve tempo” : Caso Regeni, Salvini in Egitto: “Vogliamo fare giustizia per la famiglia e l'Italia. Al Sisi ha promesso risposte certe in breve tempo”. Le ultime notizie sull'incontro al Cairo(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:47:00 GMT)

Regeni : Salvini - da Egitto risposte certe in breve tempo : "Mi è stato promesso chiarezza e chiarezza sarà fatta, con risposte certe in breve tempo". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini di ritorno dall'incontro al Cairo con Al ...

Altolà di Salvini a Open Arms : "Risparmino tempo e denaro - i porti italiani li vedranno in cartolina" : Continua il botta e risposta tra Matteo Salvini e Open Arms. Dopo il guanto di sfida lanciato lo scorso 15 luglio dall'Ong spagnola, per la quale l'Italia "non può mettere le porte al mare", ora il ministro dell'Interno torna a ribadire il suo dissenso verso l'attività delle due navi iberiche tutt'ora impegnate a pattugliare le acque a largo delle coste libiche: "Risparmino tempo e denaro - chiosa infatti Salvini su Twitter - i ...

Ong tornano nel Mediterraneo Salvini : "Risparmino tempo e denaro" : Nonostante la linea dura dell'Italia, le Ong sfidano il governo e tornano a scandagliare il Mediterraneo alla ricerca dei barconi carichi di migranti che cercano di lasciare la Libia per arrivare in Europa.A denunciarlo questa mattina è Matteo Salvini che pubblica sulle sue pagine social la mappa delle navi delle organizzazioni non governative. Se sei - dalla Aquarius alla Iuventa, dalla Lifeline alla Sea-Watch3, dalla Sea Eve alla Seefuchs - ...

Matteo Salvini prende tempo sulle nomine : C'è un motivo se alle ore 18.00, termine per presentare i nomi per le commissioni di "garanzia", nell'elenco della Lega, consegnato agli uffici del Senato, mancano i nomi dei suoi "componenti" per la commissione di Vigilanza. È la mossa. Che potrebbe anche far slittare la votazione prevista per mercoledì. E posticiparla, questo il punto, a dopo che il Parlamento (sempre mercoledì) voterà il nuovo consiglio di ...

Open Arms di nuovo in viaggio verso la Libia - Salvini : “Risparmi tempo”. Praga attacca il governo : La nave Open Arms dell’ong spagnola Proactiva sta di nuovo dirigendosi verso la Sar libica. È quanto segnalato sul sito Marine Traffic, che monitora le rotte delle navi. L’imbarcazione risulta seguita a breve distanza dallo yacht Astral, della stessa ong. «Anche se l’Italia chiude i porti non può mettere le porte al mare- scrive su Facebook l’organ...

Salvini - Linus contro Il Tempo e Rolling Stone. E su Instagram scrive : “Vi racconto come stanno le cose” : Polemica tra il direttore di Radio Deejay Linus e il quotidiano Il Tempo. Al centro del caso c’è ancora la rivista Rolling Stone. Tutto parte dal manifesto contro il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, pubblicato nell’ultimo numero del magazine, in cui compaiono le adesioni di oltre 50 artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Sull’onda del caso mediatico, i giornalisti de Il Tempo hanno deciso di contattare la lunga ...

Salvini gode col Tempo : ipocriti beffati : ...//t.co/ms6Lyon5vl " Matteo Salvini, @matteoSalvinimi, 8 luglio 2018 Un'inchiesta, quella del nostro giornale, che ha documentato l' ipocrisia di vip, personaggi politici e del mondo dello spettacolo ...

Migranti : Salvini - scafisti sanno che loro tempo è finito : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Lotta senza quartiere ai trafficanti di essere umani”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervistato da Rainews24. Gli ultimi sbarchi e le vittime segnano, per il vicepremier, “il colpo di coda degli scafisti, delinquenti che hanno capito che è finita” e mettono “questi poveracci su gommoni già in avaria. Il loro tempo è finito. In Italia deve arrivare chi ha ...

Roma - la Lega punta il Campidoglio e corteggia i campioni di voti di Fdi. Meloni di traverso - Salvini temporeggia : Un sindaco leghista per Roma. “Perché no?”, ammette candidamente a ilfattoquotidiano.it il coordinatore laziale del Carroccio, Francesco Zicchieri. Uno scenario clamoroso pensando alla storia quasi trentennale del movimento padano. Anche se per raggiungere il Campidoglio, passando da centrodestra, ci sarà da fare i conti con una certa Giorgia Meloni. Che a cedere la sua egemonia capitolina proprio non ci sta. La leader di Fratelli d’Italia ha ...

Lega - Salvini : “C’è chi cerca i nostri soldi in Lussemburgo. Gli darei 50 euro per dirgli di smettere di perdere tempo” : “C’è qualcuno che sta cercando da mesi dei soldi della Lega in Lussemburgo. Gli vorrei dare 50 euro di tasca mia e dirgli che vengono da lì, così la smettono di inventarsi notizie e perdere tempo”. A dirlo è stato il leader del Carroccio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commentando in conferenza stampa, in Viminale, i risultati del suo partito ai ballottaggi delle elezioni amministrativi. Salvini ha attaccato gli ...