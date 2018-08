Salvatore Pezzano operato alla clavicola | «È finito l’incubo»

Aveva fatto un appello sui social per trovare un chirurgo - ora Salvatore Pezzano è stato operato e sta bene : Dal mese di maggio, Salvatore Pezzano conviveva con una grave lussazione alla clavicola . Nessun ospedale Aveva dato disponibilità per operarlo, così il ragazzo, conosciuto sui social come s.p.1.0. , ...

Salvatore Pezzano ce l'ha fatta! Salvato a Milano il ragazzo che nessuno voleva operare : "A tutto c'è un rimedio" : Salvatore Pezzano è stato operato. Il ragazzo la cui vita era a rischio per una grave lussazione alla clavicola, riportata il 2 maggio scorso in un incidente sul campo di calcio e ritenuta inoperabile, ce l'ha fatta. Ne dà lui stesso notizia in un post su Instagram, medesimo social network che aveva usato per cercare un'equipe chirurgica potesse sottoporlo ad un intervento risolutore. "Non so che parole usare... Un incubo che ...