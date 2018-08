Salute | Azione Identitaria marchia il Pugliese e il Ciaccio con striscioni

Zanzare - i repellenti dovranno avere autorizzazione del ministero della Salute : Estate, caldo, Zanzare. Per chi produce repellenti contro le punture d'insetto, questo periodo dell'anno è come Natale, perchè la gente si fionda in farmacie e supermercati a comprare tutto quel che trova a portata di mano. Ma da ora, i prodotti contro le punture dovranno avere la registrazione e l'

Mistero su un messaggio - poi sparito - dell'amico - preoccupazione per la Salute di Franco Battiato : preoccupazione per la salute di Franco Battiato, 73 anni, di cui non si hanno notizie da novembre, quando cancellò alcuni concerti per un incidente domestico. Il cantautore Roberto Ferri ha pubblicato ...

Il mistero delle condizioni di Salute di Franco Battiato : preoccupazione per il Maestro : Una poesia breve ma intensa ha squarciato il silenzio che avvolge Franco Battiato da otto mesi. E subito è scattato l'allarme fra gli estimatori del Maestro e, in generale, gli amanti della buona ...

Alimentazione & Salute : 10 consigli per una perfetta colazione in estate al mare - in montagna ed in città : La colazione in estate? È importante non eccedere, fare attenzione agli alimenti grassi ed avere un buon apporto di liquidi, come spiega in 10 punti Valeria del Balzo, biologa nutrizionista. Tanti consigli utili con un’attenzione in più per chi è a dieta. Da un’indagine a cura dell’Osservatorio Doxa-AIDEPI “Io comincio bene” sono infatti 23 milioni gli italiani che dichiarano di essere a dieta e sono diversi gli errori che commettono quando ...

Salute della pelle : l’idratazione migliora il flusso del sangue : Tenere sempre una bottiglia d’acqua a disposizione non solo per placare la sete ma anche per idratare le cellule per trasferire loro i nutrienti necessari e depurare dalle tossine. E questo secondo aspetto, meno conosciuto rispetto all’indicatore della sete, andrebbe sempre tenuto in considerazione per soddisfarlo indipendentemente dal bisogno o meno di bere. Passa anche da qui il restare in forma durante l’estate, quando le alte ...

Salute : Fondazione Foresta - l’inquinamento modifica mascolinità e fertilità dei giovani : L’ambiente si sta progressivamente arricchendo di prodotti inquinanti, principalmente di residui chimici, della plastica e dei suoi prodotti di degradazione, ai quali l’uomo e gli animali possono essere esposti attraverso l’alimentazione, le acque e il contatto stesso. Queste sostanze definite “interferenti endocrini”, possono alterare l’equilibrio e la funzione degli ormoni interagendo o interferendo con la normale funzione ormonale e portando ...

Salute : Fondazione Foresta - inquinamento modifica mascolinità e fertilità dei giovani (2) : (AdnKronos) - Il gruppo di ricerca dell’Università di Padova, coordinato dal professor Carlo Foresta, professore di Endocrinologia dell’Università di Padova e coordinatore della Rete Endocrinologica Veneta, in collaborazione col dottor Andrea Garolla e il dottor Andrea Di Nisio, ha recentemente pubb

Salute : Fondazione Foresta - inquinamento modifica mascolinità e fertilità dei giovani (3) : (AdnKronos) - Da questo studio si scopre una riduzione della produzione degli spermatozoi (-18% rispetto ai giovani di 15 anni fa) e una variazione delle strutture corporee, che sono indice di un alterato equilibrio degli ormoni testicolari. Il 36% dei giovani presenta infatti un’apertura delle brac

Salute : 40 anni fa la prima nascita con fecondazione assistita : Il 25 luglio 1978 è una data storica, rivoluzionaria, nel campo della riproduzione medicalmente assistita. A Oldham, cittadina nel Nord dell’Inghilterra, nasce Louise Brown, la prima bambina concepita in provetta grazie alla fecondazione assistita, tecnica che risulterà fondamentale per affrontare con successo infertilità e sterilità. Da quel giorno di tempo ne è trascorso davvero molto e in questi 40 anni la Pma ha sviluppato tecniche ...

ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO / "Se parto cosa devo fare?" - la spiegazione del Ministero della Salute : ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, "Se parto cosa devo fare?": il Ministero della Salute mostra tutte le informazioni utili da sapere prima di partire per un viaggio fuori Italia.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 00:22:00 GMT)

Alba : ritrovato in buona Salute l'uomo allontanatosi 4 giorni fa dal Centro di Riabilitazione Ferrero : Mentre si attende con trepidazione che lo speleologo ferito all'interno della grotta di Mottera in alta Vale Corsaglia, raggiunto in mattinata dal soccorso alpino sia finalmente portato in salvo ...