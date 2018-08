Ronaldo e il fisco | come la “Norma CR7” può attrarre altri grandi campioni

Cristiano Ronaldo si accorda con il fisco spagnolo : multa da 18 - 8 milioni di euro : Cristiano Ronaldo sarà a disposizione di Massimiliano Allegri e della Juventus lunedì 30 luglio. Il fuoriclasse portoghese si sta ancora godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di iniziare una ...

Cristiano Ronaldo alla resa dei conti con… il fisco! CR7 patteggia e rimedia una multa salatissima : Cristiano Ronaldo si dichiara colpevole di quattro reati fiscali ed evita il carcere, ma dovrà pagare una multa da capogiro Cristiano Ronaldo patteggia col fisco spagnolo ed evita il carcere. Secondo quanto riferito da fonti giudiziarie, l’Agenzia tributaria della Spagna ha dato l’ok all’accordo raggiunto con i legali del fuoriclasse portoghese, che nel frattempo è diventato un giocatore della Juventus, e l’agenzia ...

Ronaldo patteggia col fisco spagnolo : Madrid, 26 lug. – (AdnKronos/Dpa) – Cristiano Ronaldo patteggia col fisco spagnolo ed evita il carcere. Secondo quanto riferito da fonti giudiziarie, l’Agenzia tributaria della Spagna ha dato l’ok all’accordo raggiunto con i legali del fuoriclasse portoghese, che nel frattempo è diventato un , e l’agenzia delle Entrate spagnola. CR7 pagherà una maxi multa di quasi 19 milioni di euro e sarà condannato a ...

Cristiano Ronaldo - accordo col fisco/ Ultime notizie : multa da 18 - 8 milioni e 2 anni di reclusione ma… : Cristiano Ronaldo, accordo col fisco. Ultime notizie: multa da 18,8 milioni e 2 anni di reclusione ma, CR7 non finirà dietro le sbarre se si dichiarerà colpevole(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:35:00 GMT)

Juventus - Cristiano Ronaldo si ‘salva’ dal carcere : accordo con il fisco : La Juventus si prepara per l’inizio del campionato e nel frattempo arrivano buone notizie per Cristiano Ronaldo. L’agenzie delle entrata ha accettato la proposta di rientro, il portoghese come riporta l’Ansa verserà 18,8 milioni di euro nelle casse dello Stato spagnolo e sarà condannato a 2 anni di carcere, anche se quest’ultima condanna sarà sospesa in cambio della dichiarazione di colpevolezza di quattro diversi ...

Ronaldo - accordo con il fisco spagnolo : 19 milioni di multa e 2 anni di carcere : Mancava solo il visto dell'Agenzia tributaria spagnola. L'accordo tra Cristiano Ronaldo, la "Fiscalìa" spagnola e l'avvocatura dello Stato è ufficiale. L'ex giocatore del Real Madrid pagherà una multa ...

Spagna - Cristiano Ronaldo patteggia con il fisco : multa di 19 milioni per evitare il carcere : Secondo quanto riportato dall'edizione online del quotidiano iberico As , Cristiano Ronaldo ha patteggiato con l'Avvocatura di Stato spagnola ammettendo quattro evasioni fiscali. Dunque pagherà una ...

Fisco spagnolo : «Cristiano Ronaldo? Arresto possibile anche in Italia» : Nonostante l'ultimo patteggiamento, il Fisco avvisa il portoghese, spiegando che controllerà il suo operato anche sul territorio italiano. L'articolo Fisco spagnolo: «Cristiano Ronaldo? Arresto possibile anche in Italia» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'assist del fisco italiano alla Juve : a Cristiano Ronaldo "solo" 100mila euro di tasse sui guadagni esteri : Aspettando quello definitivo con la Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe aver già trovato l'accordo col fisco italiano. Tra le ragioni che avrebbero convinto il campione lusitano a considerare l'idea di lasciare il Real dopo 9 stagioni ci sarebbe infatti anche una norma contenuta nella legge di bilancio 2017, che permetterebbe a Cr7 di usufruire di un regime fiscale davvero vantaggioso.In particolare, stando al ai sensi dell'art. 2, comma ...

Florentino - Neymar - Zidane e... il fisco : ecco perché Ronaldo ha rotto col Real. Una scrittura privata aiuta la Juve : Le ragioni dell'addio del portoghese che mettono all'angolo il presidente Perez. E il procuratore di CR7 è dato in arrivo in Italia

Cristiano Ronaldo patteggia col fisco spagnolo. Pagherà 18 - 8 milioni : La stella lusitana del calcio iberico ha accettato la multa e una pena detentiva, che non sconterà, di due anni. La notizia dell'accordo poche ore prima che segnasse la tripletta alla Spagna

Gol e spettacolo - Portogallo-Spagna infiamma Russia 2018! Cristiano Ronaldo batte 3 colpi… e il fisco : Roja tutt’altro che corazzata : Pioggia di gol e grandi giocate, ma anche qualche errore di troppo, il derby iberico infiamma Russia 2018: la Spagna squilibrata fra attacco e difesa, il Portogallo è tutto nei piedi di Cristiano Ronaldo Dopo la partita d’allenamento giocata dalla Russia nella giornata inaugurale, i due match quasi soporiferi del pomeriggio con Uruguay e Iran vincenti al 90, finalmente il Mondiale di Russia 2018 regala spettacolo con ...

Cristiano Ronaldo in carcere?! CR7 patteggia col fisco : condanna di 2 anni e multa pazzesca : Cristiano Ronaldo ha patteggiato con il fisco spagnolo: CR7 condannato a 2 anni con la condizionale e una multa di 18.8 milioni di euro Cristiano Ronaldo ha ‘risolto’ i suoi problemi con il fisco, patteggiando. Il calciatore portoghese, impegnato questa sera nell’esordio ai Mondiali di Russia 2018 contro la Spagna, è stato condannato a 2 anni, con la condizionale, e una multa di 18.8 milioni di euro. CR7, secondo quanto si ...

Ronaldo trova l'accordo con il fisco : Il fuoriclasse del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha trovato un accordo con l'avvocatura dello Stato per porre fine al suo contenzioso con il fisco spagnolo. Secondo quanto riportato da 'El Mundo', il ...