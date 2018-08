Roma | resti di un aereo della seconda guerra mondiale ritrovati sulla riva del Tevere

Roma : Droga - 5 arresti a Tor Bella Monaca : Roma – E’ di 5 persone arrestate il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Frascati, nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma. Nello specifico, in via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un Romano di 43 anni, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine e gia’ sottoposto all’obbligo di firma. L’uomo, alla vista dei ...

Roma : Davano fuoco ad auto e cassonetti - 2 arresti a Ostia : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno identificato i responsabili di vasti incendi che hanno coinvolto autovetture private e numerosi cassonetti per la raccolta differenziata da poco installati in piu’ punti del territorio del X Municipio di Roma, avvenuti in rapida successione in varie notti del mese di ottobre 2017, che molti cittadini della zona tristemente ricordano come ‘Le notti di fuoco’. Si tratta di ...

Roma : Furti e rapine sui treni - 4 arresti : Roma – Sono stati catturati dal personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio quattro italiani facenti parte di un’associazione criminale dedita ai Furti e rapine sui treni notturni nella tratta Villa San Giovanni-Roma. I quattro, tutti residenti tra Napoli e provincia, erano soliti mettere a segno i colpi approfittando del sonno dei viaggiatori e giungendo finanche a minacciare il personale ferroviario in servizio a ...

Roma : Rubano da Museo Storico Ferrovie Stato - 4 arresti : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno arreStato 4 cittadini romeni, di 35, 28, 19 e 18 anni, tutti domiciliati presso il campo nomadi di via Melibeo, sorpresi appena dopo aver asportato beni di interesse Storico dal Museo delle Ferrovie dello Stato, in via Casilina. Transitando lungo la via, i Carabinieri hanno notato l’effrazione del cancello d’ingresso del Museo e sono intervenuti per una ...

Roma - traffico di rifiuti pericolosi gestito da clan bosniaco : quattro arresti e 19 indagati : Un clan bosniaco riciclava in maniera illecita i rifiuti pericolosi affidatigli dalle ditte italiane del quadrante est di Roma (e non solo). Il risultato finale più evidente erano le colonne di fumo nero che si elevavano dal campo rom di via di Salone a inquinare l’aria dei quartieri Ponte di Nona, Case Rosse e La Rustica. Quello meno visibile, la quantità imprecisata di liquidi sversati nei terreni circostanti e di materiale tossico ...

La Lega sbarca a Roma - prima volta in Campidoglio : "Ma restiamo opposizione : Raggi pessima e marxista" : Nasce il gruppo della Lega in Campidoglio. A farne parte il consigliere Maurizio Politi, ex Fdi poi passato al Gruppo Misto. A presentare la novità, non proprio per caso nella Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio, il coordinatore della Lega Lazio Francesco Zicchieri, il sottosegretario Claudio Durigon,gli ex FdI Federico Iadicicco e Fabrizio Santori, che spiega: "Nasceranno gruppi Lega anche in altri sette municipi, con un totale 11 ...

Roma - smaltimento illecito di rifiuti - blitz al campo nomadi di via di Salone : 4 arresti e 19 indagati : È in corso dalle prime luci dell'alba di questa mattina l'operazione della Polizia Locale di Roma Capitale, volta ad eseguire ben quattro misure coercitive personali, in relazione al traffico ed allo ...

Roma : Termini - 6 arresti per rapine e furti : Roma – In occasione dei fine settimana estivi il Compartimento Polizia Ferroviaria di Roma ha incrementato i servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori gia’ abitualmente in atto. Il dispositivo di sicurezza, che quotidianamente vede impiegati uomini e donne della Polizia Ferroviaria, sia nell’ambito degli scali ferroviari sia a bordo treno, nei giorni di sabato e domenica e’ stato incrementato con ...

Roma : Operazione ‘Gluten Free’ - 2 arresti per truffa alimentare : Roma – Il Nas Carabinieri di Roma, coadiuvato nella fase esecutiva da personale dei Comandi Provinciali Carabinieri di Roma e Latina, hanno eseguito il provvedimento cautelare in oggetto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma a carico dei responsabili legali di alcune rivendite di integratori alimentari per soggetti affetti da celiachia operanti nell’area metropolitana della Capitale in quanto, a seguito di indagine coordinata dalla ...

Roma - coppia gay offesa al ristorante da scontrino omofobo/ Prestipino (Pd) : “Una vergogna per la capitale" : scontrino contro coppia gay in ristorante a Roma. "No pecorino, si fr*o": le umilianti scritte omofobe. Due ragazzi Romani hanno subito un'umiliazione in un locale (Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 17:38:00 GMT)

Grasso - Tribunale Roma : Restituisca 80.000 al Pd. Lui : 'Farò opposizione' : ... e da presidente del Senato, come so essere norma, non ho ritenuto di finanziare alcuna attività politica, oltre ad aver rinunciato, tra le altre, alla parte di indennità che viene solitamente ...

Roma - blitz dei carabinieri a Tor Bella Monaca : 5 arresti : I carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno effettuato dei mirati controlli del territorio con perquisizioni personali e domiciliari alla ricerca di droga e armi, arrestando 5 persone. ...

Calciomercato Pescara - ufficiale : Antonucci in prestito dalla Roma : Pescara - Il Pescara rinforzerà il proprio attacco per la prossima stagione con un gioiello della Roma : gli abruzzesi hanno infatti raggiunto l'accordo per il trasferimento in prestito annuale del ...

Roma - Gerson in prestito alla Fiorentina. Monchi insiste per Olsen - Malcom dà la priorità al club giallorosso : La Roma riuncia al terzo brasiliano. Dopo Bruno Peres e Alisson, anchei Gerson lascia il club giallorosso e passa ufficialmente in prestito alla Fiorentina. La società di Pallotta, con una nota, ha ...