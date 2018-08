Roma | Raggi | 230 nuovi autobus per Roma

Salvini potrebbe prendersi Roma se la Raggi dovesse lasciare : Sul calendario di Matteo Salvini c’è già una data cerchiata in rosso. È quella del 26 maggio 2019, quando si voterà per rinnovare il Parlamento Europeo. potrebbe essere il fine settimana giusto per andare al voto anche per nominare il nuovo sindaco di Roma, nel caso in cui l’attuale prima cittadina Virginia Raggi dovesse venir giudicata colpevole nel processo in corso a suo carico per la questione nomine. ...

Roma. Grassi : “La Raggi non esulti per elemosina di Stato” : “La sindaca Raggi esulta per i 126 milioni di euro sbloccati dal patto di stabilità grazie all’intervento del ministro Tria

Roma. Da Di Maio aiuto alla Raggi : ripartono i cantieri : Asse tra palazzo Chigi e il Campidoglio. “Abbiamo approvato un maxi emendamento che possiamo chiamare lo sblocca cantieri: 125 milioni

La Lega sbarca a Roma - prima volta in Campidoglio : "Ma restiamo opposizione : Raggi pessima e marxista" : Nasce il gruppo della Lega in Campidoglio. A farne parte il consigliere Maurizio Politi, ex Fdi poi passato al Gruppo Misto. A presentare la novità, non proprio per caso nella Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio, il coordinatore della Lega Lazio Francesco Zicchieri, il sottosegretario Claudio Durigon,gli ex FdI Federico Iadicicco e Fabrizio Santori, che spiega: "Nasceranno gruppi Lega anche in altri sette municipi, con un totale 11 ...

Rom - linea dura Salvini-Raggi : sgombero a Roma con l'ok Ue : Le famose ruspe in realtà arriveranno solo oggi, per sbaraccare i container di cartonato e metallo, ma già ieri, prima di mezzogiorno, Matteo Salvini ha potuto cinguettare su Twitter:...

Ok della Corte Ue allo sgombero dei nomadi a Roma| La Raggi : funziona la nostra “terza via” : Ok della Corte Ue allo sgombero dei nomadi a Roma| La Raggi: funziona la nostra “terza via” Ok della Corte Ue allo sgombero dei nomadi a Roma| La Raggi: funziona la nostra “terza via” Continua a leggere L'articolo Ok della Corte Ue allo sgombero dei nomadi a Roma| La Raggi: funziona la nostra “terza via” proviene da NewsGo.

Roma - sgomberato campo nomadi. Raggi : 'Emergenza igienico-sanitaria' | : Conclusa l'operazione disposta dal Comune. La Corte di Strasburgo l'aveva sospesa fino al 27 luglio chiedendo di indicare alternative per i 300 residenti. Proteste contro separazione famiglie. ...

##Roma - Raggi svuota Camping River prima ok Cedu - Salvini approva : Roma, 26 lug., askanews, - Una promessa di accoglienza nel circuito delle strutture del Comune, che solo una famiglia ha accettato perché non accompagnata da documenti scritti ne' proposte formali, ma ...

Sgombero campo rom a Roma - incontro Salvini Raggi/ Ultime notizie - la sindaca : “Non posso metterli in strada” : Roma, caso Camping River: Corte europea dei diritti dell'uomo sospende Sgombero che era previsto per oggi. Ultime notizie: “Trovare alloggi alternativi”. Salvini, "ci mancava il buonismo.."(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 16:14:00 GMT)

Roma : Mibac - Bonisoli riceve la Raggi : Mibac, MINISTRO Bonisoli riceve SINDACA Raggi Roma – Il ministro per i Beni e le attivita’ culturali, Alberto Bonisoli, ha ricevuto questa mattina il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Presente all’incontro anche il vice sindaco e assessore alla Cultura, Luca Bergamo. Nel corso del colloquio si e’ parlato dei poteri speciali per Roma Capitale e della tutela e valorizzazione dell’immenso patrimonio storico, artistico, ...

Roma - Salvini : 'A fianco Raggi se proposte per aumentare sicurezza' : "Sono pronto ad ascoltare il sindaco Raggi. Se ci sono proposte per portare più sicurezza a Roma, soprattutto nelle periferie, sarò pienamente al suo fianco ". Lo ha detto il ministro dell'interno ...

CORTE UE VS RAGGI : SOSPENDE SGOMBERO CAMPING RIVER/ Ultime notizie : Cgil Roma - "uno schiaffo in faccia" : CAMPING RIVER: CORTE Ue SOSPENDE SGOMBERO RAGGI. Ultime notizie Roma: 'alloggi alternativi a campi rom'. Salvini, 'ci mancava il buonismo Ue..'.

Roma - spassoso fuoriprogramma per la Raggi in Campidoglio tra scambi di ruolo - incidenti e sorrisi imbarazzati : spassoso fuoriprogramma nel corso di una conferenza stampa in Campidoglio. Durante l’introduzione la prima cittadina di Roma Virginia Raggi, nel ringraziare i presenti, ha chiamato “sindaca” l’assessore alla mobilità Linda Meleo. La Raggi si è fermata subito e si è corretta, non riuscendo a trattenere un’imbarazzata risata. Poco dopo la Raggi è intervenuta per evitare la caduta di un piattino posto sopra una brocca ...