Roma | per l' attacco spunta Taison

Tournée Roma - squadra divisa per reparti : Karsdorp in gruppo - a parte Coric LIVE : CRONACA ALLENAMENTO MATTINA Ore 11.10 , 17.10, - Intanto Coric prosegue il lavoro differenziato anche con il pallone. Ore 10.54 , 16.54, - Di Francesco dà il via all'esercitazione tattica. Ore 10.48 ,...

Nuoto - Europei 2018. La sfida più difficile per Gregorio Paltrinieri : 1500 metri di battaglia con Romanchuk : Scende in vasca domani per la prima gara del suo Europeo, per lui la più importante, Gregorio Paltrinieri, il campione di tutto che punta al quarto oro consecutivo nella gara più lunga. i 1500 stile libero. Due volte campione del mondo, tre volte campione continentale, Paltrinieri sa bene che questo è un Europeo a rischio per tanti motivi: perché la preparazione è stata diversa a tutti gli altri anni, vista la sua esperienza prolungata in ...

Campidoglio : Mercati - 4 milioni in bilancio per le strutture di Roma : Manutenzione straordinaria e riqualificazione, prosegue il piano di rilancio dei Mercati capitolini. Cafarotti: “Investimenti e innovazione per la Roma che produce” Roma – Ammontano a 4 milioni di euro i fondi stanziati dall’Amministrazione di Roma Capitale in favore dei Mercati cittadini. L’assestamento generale di bilancio 2018-2020 prevede infatti il trasferimento dei fondi ai Municipi che ospitano i Mercati rionali, da destinare alla ...

Roma - preoccupata per le 'scappatelle' del marito fa scoprire casa di appuntamenti : A termine di un'attività info-investigativa, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Eur hanno arrestato una donna, 55enne di nazionalità cinese, che gestiva una casa di appuntamenti in uno ...

Roma : Raggi - 230 nuovi autobus per Roma : ANSA, - Roma, 3 AGO - "Abbiamo partecipato alla gara per l'acquisto di nuovi bus, ne arriveranno circa 230 nuovi, di cui 90 a metano. È un primo segnale tangibile, parteciperemo a nuove aste pubbliche ...

Roma - slitta l'apertura della spiaggia sul Tevere : 'Condizioni meteo avverse' : 'Condizioni meteo avverse'. Con questa motivazione, al momento un po' surreale visto il solleone che batte su Roma, è stata rinviata l'inaugurazione della spiaggia Tiberis prevista per oggi alle 19. ...

Roma - la sentinella della droga racconta lo spaccio a Tor Bella Monaca : 'Per i pusher 100 euro al giorno' : Turni da 7 ore e mezza, come un vero lavoratore subordinato e una paga di tutto rispetto: 80 euro al giorno per avvisare i pusher di Tor Bella Monaca dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sembrava un ...

Roma - per i turisti fontane come piscine : scempio da Barberini al Gianicolo : Notte da vandali accaldati che scambiano una fontana secolare come quella del Tritone per una piscina - con buona pace del Bernini - e si tuffano in acqua. Non hanno resistito, il caldo si fa sentire ...

Roma - Monchi finta su N'Zonzi : rilancio per Neres : Come spesso capita, anche ieri, durante l'annuncio del prolungamento di Florenzi sino al 2023, Monchi ha indirizzato su di sé le attenzioni della platea. Inevitabile, soprattutto a due settimane dalla ...

Tragedia sul raccordo - interviene Ghinelli : 'Quella strada è una trappola pericolosissima. Andremo a Roma per il raddoppio' : Ieri si è consumata la Tragedia di Roberta Basagni , 54enne di Viciomaggio che è deceduta in un incidente stradale avvenuto sul raccordo Arezzo-Battifolle, mentre stava rientrando a casa. E, partendo ...

Roma - Florenzi : 'Non puoi piacere tutti - ma darò tutto per questa maglia' : 'Oggi è sicuramente un giorno importante per me. Voglio abbracciare idealmente tutti i tifosi che sono contenti insieme a me di questo rinnovo. Li abbraccio uno per uno. So anche che ci sono tifosi ...

Medusa punge una bambina Romana : morta/ Ultime notizie Filippine : ecco il tentativo disperato di salvarla : Filippine: Gaia Trimarchi, bambina romana di 7 anni muore dopo contatto con Medusa durante bagno in mare. Letale il veleno della box jellyfish. Le Ultime notizie sulla tragedia(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 20:28:00 GMT)

Roma - il progetto per un cimitero islamico : da settembre la raccolta fondi : Inviata una richiesta al Campidoglio per 50 mila posti. Nella Capitale gli islamici sono 100mila: nel 99% dei casi, finora, alla morte tornano nel Paese d'origine

Roma - parroco nega il funerale della nonna per battibecco su Facebook : A causa di un battibecco, il don non ha voluto celebrare il funerale di sua nonna Marisa. La storia che ha dell'incredbile ha avuto luogo al Tufello, a Roma.Come riporta Il Messaggero, tra i due le cose non andavano bene da un po'. In passato, infatti, don Gianni Di Loreto aveva impedito al 41enne Claudio Cosi di cantare in chiesa durante il funarale di un ragazzo. "Qui non voglio canti", aveva detto il don. Claudio, allora, aveva denunciato ...