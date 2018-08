Roma | per i turisti fontane come piscine | scempio da Barberini al Gianicolo

Roma - la sentinella della droga racconta lo spaccio a Tor Bella Monaca : 'Per i pusher 100 euro al giorno' : Turni da 7 ore e mezza, come un vero lavoratore subordinato e una paga di tutto rispetto: 80 euro al giorno per avvisare i pusher di Tor Bella Monaca dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sembrava un ...

Roma - Monchi finta su N'Zonzi : rilancio per Neres : Come spesso capita, anche ieri, durante l'annuncio del prolungamento di Florenzi sino al 2023, Monchi ha indirizzato su di sé le attenzioni della platea. Inevitabile, soprattutto a due settimane dalla ...

Tragedia sul raccordo - interviene Ghinelli : 'Quella strada è una trappola pericolosissima. Andremo a Roma per il raddoppio' : Ieri si è consumata la Tragedia di Roberta Basagni , 54enne di Viciomaggio che è deceduta in un incidente stradale avvenuto sul raccordo Arezzo-Battifolle, mentre stava rientrando a casa. E, partendo ...

Roma - Florenzi : 'Non puoi piacere tutti - ma darò tutto per questa maglia' : 'Oggi è sicuramente un giorno importante per me. Voglio abbracciare idealmente tutti i tifosi che sono contenti insieme a me di questo rinnovo. Li abbraccio uno per uno. So anche che ci sono tifosi ...

Medusa punge una bambina Romana : morta/ Ultime notizie Filippine : ecco il tentativo disperato di salvarla : Filippine: Gaia Trimarchi, bambina romana di 7 anni muore dopo contatto con Medusa durante bagno in mare. Letale il veleno della box jellyfish. Le Ultime notizie sulla tragedia(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 20:28:00 GMT)

Roma - il progetto per un cimitero islamico : da settembre la raccolta fondi : Inviata una richiesta al Campidoglio per 50 mila posti. Nella Capitale gli islamici sono 100mila: nel 99% dei casi, finora, alla morte tornano nel Paese d'origine

Roma - parroco nega il funerale della nonna per battibecco su Facebook : A causa di un battibecco, il don non ha voluto celebrare il funerale di sua nonna Marisa. La storia che ha dell'incredbile ha avuto luogo al Tufello, a Roma.Come riporta Il Messaggero, tra i due le cose non andavano bene da un po'. In passato, infatti, don Gianni Di Loreto aveva impedito al 41enne Claudio Cosi di cantare in chiesa durante il funarale di un ragazzo. "Qui non voglio canti", aveva detto il don. Claudio, allora, aveva denunciato ...

“Esofago ustionato”. Roma - paura per un bambino : ecco cosa aveva ingerito : Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura un bambino di 4 anni che aveva ingerito una disk battery, una pila a bottone di uso comune nei videogiochi e in altri dispositivi. Il piccolo ha cominciato a manifestare forti dolori addominali che hanno costretto i genitori a portarlo al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico bambino Gesù di Roma, lo scorso 14 luglio. Qui i medici hanno scoperto la presenza della batteria ...

Biglietti Torino-Roma - come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A : Domenica 19 agosto (ore 18.00) si giocherà Torino-Roma, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Inizia il campionato e i giallorossi sono subito chiamati a una trasferta impegnativa sul campo dei granata, desiderosi di incominciare bene di fronte al proprio pubblico. La formazione di Eusebio Di Francesco, che lo scorso anno concluse al terzo posto e disputò anche la semifinale di Champions League, quest’anno è più ...

Romani esasperati per i rifiuti. Il mini-sindaco Ciaccheri deposita sacchi davanti alla sede Ama : (Video di C. Marincola)Un atto dimostrativo, un gesto simbolico per chiedere che la raccolta dei rifiuti nella città di Roma avvenga con regolarità. Il presidente del Municipio VIII di Roma, Amedeo Ciaccheri, questa mattina ha depositato dei sacchetti di rifiuti sotto la sede dell'Ama, la municipalizzata del settore, dopo le ripetute richieste al Campidoglio di rafforzare la raccolta dell'immondizia nei quartieri di sua competenza, ...

Ondate di calore ed effetti nocivi per la salute - Legambiente : dal 2000 a Roma 7.700 decessi : “Caldo torrido e bollino rosso in 18 città italiane. Il clima sta cambiando e aumentano i pericoli per chi vive nei grandi centri urbani. Lo si nota sempre di più anche in estate, con temperature record e frequenti e prolungate Ondate di calore, e a farne le spese sono come sempre i cittadini e la loro salute. Le Ondate di calore possono avere effetti nocivi per la salute, soprattutto per gli anziani e gli ammalati, quando le temperature ...

Pallavolo - Nazionale femminile : weekend di lavoro a Roma - lunedì si parte per l’Olanda : La Nazionale femminile di Pallavolo si allena in vista del torneo Rabobank Super Series Volleyball Dopo alcuni giorni di riposo la Nazionale seniores femminile nella tarda serata di domani si radunerà nuovamente al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, per svolgere delle sedute d’allenamento sabato e domenica. lunedì mattina è in programma la partenza per l’Olanda, dove l’Italia sarà impegnata nel torneo Rabobank Super ...

Il ritorno delle ‘sei sorelle’ - la Serie A di nuovo il miglior campionato al mondo : Juventus - Milan ed Inter preparano l’ultimo botto - Roma - Lazio e Napoli già super competitive [NOMI e DETTAGLI] : La Serie A torna ad essere il miglior campionato al mondo, si preannuncia una stagione pazzesca ed in grado di entusiasmare i tifosi fino all’ultima giornata. Partiamo dalla favorita alla vittoria dello scudetto, la Juventus è un gradino avanti rispetto alle avversarie, il colpo Cristiano Ronaldo ha aumentato il distacco dalle altre ma l’ultima operazione portata avanti con il Milan, lascia più che perplessi, i bianconeri ...