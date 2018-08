Roma | il Brasile non va più di moda E se parte anche Jesus

Dal Brasile : 'Monchi - idea Guga. Ma il Siviglia è in vantaggio sulla Roma ' : ROMA - Potrebbe scatenarsi un'asta europea per la stellina dell'Avaì Guga. Sono infatti 4 le squadre interessate al terzino 19enne: Roma, Siviglia , Benfica e Bordeaux. Secondo Globoesporte Monchi ...

Roma - un difensore verso il Brasile : Leandro Castan può tornare in Brasile . Come riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore della Roma , nell'ultima stagione a Cagliari, potrebbe rescindere il contratto con il club giallorosso è firmare con il Vasco da Gama .

Fuzato - dal Brasile Under 20 alla firma con la Roma : Roma - Ha scelto un vestito elegante per il giorno più importante della sua carriera: si è presentato all'aeroporto di Fiumicino indossando un completo celeste da cerimonia, da manager, da agente di ...

Roma - Monchi piazza Peres in Brasile : il terzino giocherà nel San Paolo : Dopo aver rifiutato il Torino e fatto imbestialire la dirigenza giallorossa, Bruno Peres sarà ceduto in Brasile. Il terzino destro, acquistato da Sabatini, dopo due anni non convincenti alla Roma ...