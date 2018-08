Roma | i cinghiali invadono il parco giochi | paura e curiosità tra i residenti di Spinaceto

Roma : Cinghiali in città - tavolo tra istituzioni ed enti : Roma – Regola numero uno: non dare da mangiare ai Cinghiali in citta’. Nei giorni passati, sono circolati su internet immagini e video che, oltre a confermare la presenza di Cinghiali nella citta’ di Roma, mostrano cittadini che offrono loro da mangiare, anche in zone della citta’ particolarmente frequentate e prossime a strade e abitazioni. L’Ispra sottolinea che fornire cibo ai Cinghiali e’ una pratica ...

Roma - una citta davvero bestiale : i cinghiali sono sempre in strada : Via delle Benedettine è una di quelle strade di edilizia residenziale che, in una botta di ottimismo, potremmo definire «ridente». Immersa nel parco naturale dell'Insugherata, a due passi da via ...

Roma - cinghiali mangiano tra i cassonetti. ‘Vengono dal parco gestito dalla Regione’. “È compito del Comune pulire le strade” : È il “cinghiale randagio” che rovista nei cassonetti l’ultima frontiera della “fattoria Roma”. Claudia Daconto, giornalista ed esponente renziana del Pd, ha reso virale la foto di alcuni suini che rovistavano nell’immondizia abbandonata ai bordi di alcuni cassonetti in una via del quartiere Monte Mario. Un’immagine non proprio inedita nella Capitale, specie sul fronte nord-ovest, dove ogni giorno i cinghiali escono dal parco dell’Insugherata e ...

Tempesta-Corbucci : in attesa di pecore Roma si arricchisce di cinghiali : Tempesta-Corbucci: fallimento 5S sotto occhi di tutti Roma – Di seguito il comunicato congiunto tra la Consigliera Comunale , Giulia Tempesta e il Coordinatore della segreteria del PD di Roma, Riccardo Corbucci. “In attesa di poter ammirare le pecore che brucano l’erba dei parchi diventati ormai foreste, lo zoo della Giunta Raggi si arricchisce di tenere famigliole di cinghiali intente a banchettare indisturbate nei pressi dei ...

Roma - i cinghiali come Nanni Moretti : per il pascolo scelgono un’aiuola di Spinaceto : Una famiglia di cinghiali, composta da madre con quattro cuccioli, mentre pascola tranquillamente all’interno di una aiuola spartitraffico a Spinaceto. L'articolo Roma, i cinghiali come Nanni Moretti: per il pascolo scelgono un’aiuola di Spinaceto proviene da Il Fatto Quotidiano.