Roma | Comunità ebraica su abolizione legge Mancino | ' Non si strizzi occhio a neofascismi'

Us ACLI Roma : Mercoledì la ‘Partita della Pace’ con la comunità ebraica : Roma – Mercoledi’ presso il Dopolavoro Cotral, in via Mario Ageno snc a Roma- in occasione delle finali e delle premiazione dell’IX Edizione del Torneo Interparrocchiale di calcio a 5 “Giovanni Paolo II”. Promosso dall’Unione Sportiva delle ACLI di Roma in collaborazione con le ACLI di Roma, con il patrocinio della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile del Vicariato ...

Il neo vicario/ 'Roma ha bisogno di cure - va ricostruito il senso di comunità' : È trascorso un anno da quando Papa Francesco mi ha nominato suo vicario per la diocesi di Roma, lo scorso 26 maggio, festa liturgica di San Filippo Neri. Una grazia, un onore e anche una grande ...

Via Giorgio Almirante a Roma : sì 5 Stelle a mozione FdI - l'ira della comunità ebraica. Poi il dietrofront della Raggi : Con i voti di dei 5 Stelle e di Fratelli d'Italia il Consiglio comunale ha dato l'ok per una via a Roma a Giorgio Almirante, storico segretario del Movimento Sociale. Protesta la...

Roma dedica una via ad Almirante Protesta la Comunità ebraica : «Una vergogna per la nostra città» : «Chi ha ricoperto il ruolo di segretario di redazione del Manifesto per la Difesa della Razza senza mai pentirsene non merita questo riconoscimento». Raggi «sorpresa»

Roma dedica via ad Almirante : asse M5S-Fdi. Protesta comunità ebraica | : L'ok del Consiglio comunale a una strada dedicata allo storico segretario del Movimento Sociale. Protesta la comunità ebraica: "Una vergogna per la storia di questa città". Raggi: "Prendo atto della ...

Asse M5S-Fdi - Roma dedica via ad Almirante. Protesta comunità ebraica - : L'ok del Consiglio comunale a una strada dedicata allo storico segretario del Movimento Sociale. Protesta la comunità ebraica: "Una vergogna per la storia di questa città". Raggi: "Prendo atto della ...

Via Giorgio Almirante a Roma - sì 5 stelle a mozione FdI. Raggi : non lo sapevo. Ira comunità ebraica : Con i voti di dei 5 stelle e di Fratelli d'Italia il Consiglio comunale ha dato l'ok per una via a Roma a Giorgio Almirante, storico segretario del Movimento Sociale. Protesta la...

La comunità ebraica di Roma rilancia Shalom : Roma. All'indomani della Guerra dei Sei giorni del 1967, la comunità ebraica di Roma sentì la necessità di dotarsi di uno strumento di informazione che raccontasse non soltanto la realtà della più grande e antica comunità ebraica italiana e della Diaspora, ma che facesse fronte anche alla micidiale

Saluto Romano al Liceo Socrate di Roma - la comunità ebraica : "Invitiamo i ragazzi al museo" : "La mia vicinanza agli studenti del Liceo Socrate di Roma che con coraggio hanno preso una posizione netta contro la decisione della loro preside di ritenere goliardico e d'intento giocoso la foto con i saluti Romani: se la preside è d'accordo saremo ben felici di ricevere gli studenti in visita al Museo Ebraico di Roma per spiegare ai ragazzi cosa rappresenti quel Saluto nella coscienza civile del nostro Paese e perché non ...