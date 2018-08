Roma | Casa donne | la revoca è ufficiale Il direttivo | Ci opporremo in tutte le

Roma - preoccupata per le 'scappatelle' del marito fa scoprire casa di appuntamenti : A termine di un'attività info-investigativa, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Eur hanno arrestato una donna, 55enne di nazionalità cinese, che gestiva una casa di appuntamenti in uno ...

Choc a Roma trovata morta in un casale Sara Cipolla. Indaga la Squadra Mobile : Sara Cipolla è morta. Quando i medici sono arrivati hanno provato a fare di tutto. Ma ormai era troppo tardi. Il cuore di Sara Cipolla, 39 anni, aveva già smesso di battere. E Sara era...

Roma - si barrica in casa e lancia molotov contro la polizia : ferito un agente : Dopo aver cacciato i genitori da casa a casale Lumbroso, si è barricato all'interno armato di un'ascia e di una tanica di benzina. Quando è arrivata la polizia del Reparto Volanti prima ha rifiutato ...

Cantarono Bella Ciao contro Casapound a Roma - la questura le convoca : "Socialmente pericolose" : Una convocazione in questura e un "avvertimento orale" che, secondo il codice Antimafia, può essere fatto a persone "socialmente pericolose" e "dedite alla commissione dei reati". Quando tre donne residenti tra San Paolo e la Garbatella, nella zona Sud di Roma, hanno scoperto di essere destinatarie di questo atto hanno faticato a capire cosa stesse succedendo. Poi, si legge in una nota di Rete Roma Sud su Facebook, hanno ricostruito la ...

Auditorium : Si conclude la stagione estiva con 100.000 spettatori al Roma Summer Fest - 10.000 alla Casa del Jazz : Roma – Chiude con circa 100.000 spettatori Roma Summer Fest, il festival estivo della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica. Dopo due mesi di grande musica dal vivo partiti il 26 maggio scorso con gli Arctic Monkeys la cavea, per la prima volta in piedi per alcuni concerti, si è “infiammata” quasi ogni sera grazie alle grandi star nazionali e internazionali come Arctic Monkeys, Patti Smith, Elio e le Storie Tese, ...

Le interviste CasALavoro dell'Assemblea legislativa Emilia-Romagna - ecco Yuri Torri - Si - : L'economia di Ravenna tra vocazioni storiche e progetti all'orizzonte Intervista al sindaco Michele de Pascale Bologna, Morena Plazzi nominata procuratore aggiunto La decisione è arrivata oggi dal ...

Antonella Clerici : "Milano? Ritorno a casa. Grata a Roma per la carriera e mia figlia" : Antonella Clerici, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola questa settimana, ha espresso la propria gioia per il Ritorno a Milano in vista della sua ultima sfida televisiva, che porta per titolo 'Portobello'. Un vero e proprio cambiamento di vita dettato da ragioni di cuore:prosegui la letturaAntonella Clerici: "Milano? Ritorno a casa. Grata a Roma per la carriera e mia figlia" pubblicato su Gossipblog.it 31 luglio 2018 13:14.

Ferragosto a Roma - chi resta aperto Più Romani passano le ferie a casa : Trovare un idraulico e un elettricista a Ferragosto non è più un'impresa impossibile. Ritorna anche nel 2018 - e anzi compie il decennale - «Artigiani, commercianti e servizi aperti ad agosto», l'...

Teresa Salgueiro alla Casa del jazz a Roma sabato 28 luglio : Roma, 28 lug., askanews, - Suona questa sera a Roma, alla Casa del jazz, per la serie 'I concerti nel parco' un'artista unica che da tre decenni incarna l'immagine del Portogallo nel mondo, Teresa Salgueiro. Che si rinnova e ci mostra la grande maturità raggiunta della sua voce vera e profonda. Salgueiro è autrice e …