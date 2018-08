: Rogo in un capannone di solventi a #Pietrasanta. Sos in tutta la Versilia: 'Non stare all'aperto' - FOTO e VIDEO - Agenzia_Ansa : Rogo in un capannone di solventi a #Pietrasanta. Sos in tutta la Versilia: 'Non stare all'aperto' - FOTO e VIDEO - Agenzia_Ansa : Rogo in capannone di solventi, allarme a #Pietrasanta - VIDEO - Agenzia_Ansa : Rogo in un capannone di solventi a #Pietrasanta - FOTO -

I fumi dell'incendio dell'azienda distanno portando serie conseguenze. "Non sostare in luogo aperto, chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti di ricambio d'aria,sconsigliare la raccolta di frutta e ortaggi vincolando comunque eventuale consumo all' accurato lavaggio con acqua corrente potabile". Queste le indicazioni che l'Usl Toscana nord-ovest ha dato ai comuni di, Camaiore, Viareggio, Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema.(Di venerdì 3 agosto 2018)