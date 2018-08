: Rogo in capannone di solventi, allarme a #Pietrasanta - VIDEO - Agenzia_Ansa : Rogo in capannone di solventi, allarme a #Pietrasanta - VIDEO - Agenzia_Ansa : Rogo in un capannone di solventi a #Pietrasanta - FOTO - MediasetTgcom24 : Scoppia rogo in ditta edile Pietrasanta, Comune: chiudete finestre #pietrasanta -

E' in corso un incendio nei magazzini dell'azienda edile Cerù di(Lucca). Isprigionati, sottolinea il Comune, possono essere. Per questo tenere chiuse porte finestre e condizionatori. L'Anas comunica che è stata temporaneamente chiusa la strada statale 1 "Aurelia", in entrambe le direzioni tra il km 366,000 e il km 368,000,nel territorio di.Sul posto squadre Anas,Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco per la gestione del traffico, in attesa di tornare alla normale viabilità.(Di venerdì 3 agosto 2018)