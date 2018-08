Roberta Ragusa | “uccisa da Antonio Logli per motivi economici” Ultime notizie | le

Roberta Ragusa «uccisa dal marito per ragioni economiche» : Roberta Ragusa è stata uccisa dal marito per ragioni economiche. Il movente che avrebbe spinto Antonio Logli a uccidere la moglie secondo i giudici della corte d’appello di Firenze non sarebbe quindi di natura passionale ma economica. Nelle ottantuno pagini di motivazioni della sentenza che in secondo grado ha confermato la condanna dell’uomo a vent’anni di carcere per omicidio e distruzione di cadavere si legge questo. LEGGI ANCHERoberta ...

Roberta Ragusa - il giudice : 'Fu uccisa dal marito per motivi economici' : Temeva 'contraccolpi economici'. Antonio Logli, condannato a venti anni dalla corte d'Appello di Firenze per aver ucciso la moglie Roberta Ragusa ha commesso l'omicidio per motivi sostanzialmente ...

Antonio Logli ha ucciso Roberta Ragusa per motivi economici. Le motivazioni della sentenza d'Appello : Il movente che ha spinto Antonio Logli a uccidere la moglie Roberta Ragusa è sostanzialmente economico. Lo affermano i giudici della corte d'Appello di Firenze nelle motivazioni della sentenza che in secondo grado ha confermato la condanna dell'uomo a vent'anni di carcere per omicidio e distruzione di cadavere.La Corte d'Appello rileva che "la coppia Logli-Ragusa versava da tempo in irreversibile stato di crisi matrimoniale a causa della ...

Roberta Ragusa - le motivazioni della sentenza : "Uccisa dal marito per motivi economici" : Lo scrivono i giudici della Corte d'Appello di Firenze che hanno confermato la condanna a venti anni di carcere per Antonio Logli: "Illogico pensare a un allontanamento volontario"

Caso Ragusa - motivazioni della sentenza : “Logli inseguì Roberta e la uccise” : Roberta aveva intuito le intenzioni del marito e cercò di fuggire: è quanto si legge nelle motivazioni della sentenza di condanna a vent'anni di carcere per il marito di Roberta Ragusa, Antonio Logli. Secondo i giudici del tribunale di Firenze a determinare la condanna sarebbero state 'la mancanza di ipotesi alternative alla fine violenta di Roberta e la testimonianza del giostraio, Loris Gozi".Continua a leggere

“Mia moglie è ancora viva”. Scomparsa Roberta Ragusa - Antonio Logli choc. “Ecco dove si trova” : Sono trascorsi sei anni da quando Roberta Ragusa è Scomparsa. Era la notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012 e a San Giuliano, Pisa, si perse ogni sua traccia. Il marito Antonio Logli, accusato di omicidio volontario e distruzione del cadavere, è stato condannato a 20 anni di reclusione il 21 dicembre 2016, con rito abbreviato. La sera della Scomparsa dall’abitazione in cui viveva Roberta Ragusa insieme al marito e ai loro due figli, a Gello ...

Roberta Ragusa/ Antonio Logli : "mia moglie è ancora viva e si trova in un posto lontano" (Quarto Grado) : Quarto Grado, il caso di Roberta Ragusa: ripercorse le tappe dell'omicidio anche attraversa l'intervista del marito Antonio Logni, condannato a 20 anni di carcere(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:53:00 GMT)

Roberta Ragusa - Logli a Quarto Grado : 'È ancora viva - ammazzatemi perché l'ho tradita' : di Domenico Zurlo Sono ancora tanti i punti oscuri nella storia di Roberta Ragusa , scomparsa più di sei anni fa a San Giuliano, vicino Pisa, e per il cui presunto omicidio è stato condannato - anche ...

Roberta Ragusa - Logli a Quarto Grado : 'È ancora viva - ammazzatemi perché l'ho tradita' : Sono ancora tanti i punti oscuri nella storia di Roberta Ragusa , scomparsa più di sei anni fa a San Giuliano, vicino Pisa, e per il cui presunto omicidio è stato condannato - anche in appello - il ...

Roberta Ragusa - le verità di Logli : «Per noi è ancora viva. Ammazzatemi perché l'ho tradita» Video : ... 'Ecco perché il marito Antonio Logli non va in carcere' 'Il dolore che ho provato è lancinante, è il dolore che prova una persona che sa di non aver fatto niente e si vede crollare il mondo addosso -...

Roberta Ragusa/ Antonio Logli : “Sono innocente e vorrei incontrare la sua famiglia” : Caso Roberta Ragusa, il marito Antonio Logli dopo la condanna in Appello per omicidio volontario e distruzione di cadavere: “Sono innocente e vorrei incontrare la sua famiglia”(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 17:36:00 GMT)

Omicidio Roberta Ragusa - parla il marito : “L’ho tradita - ma non uccisa” : Antonio Logli per la prima volta ha parlato davanti alle telecamere, quelle della trasmissione televisiva Quarto Grado: "La cosa che mi fa più male è che non si sa dove sia Roberta. Magari si trova in un posto lontano. Mi auguro che stia bene. Non vorrei che vivesse da segregata. A distanza di anni non sappiamo proprio cosa pensare". Logli è stato condannato a 20 anni per l'Omicidio della moglie.Continua a leggere

QUARTO GRADO/ Anticipazioni servizi 1° giugno : il caso di Roberta Ragusa : QUARTO GRADO torna in onda oggi, venerdì 1° giugno, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: al centro dello speciale appuntamento il caso di Roberta Ragusa.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:22:00 GMT)

QUARTO GRADO/ Anticipazioni servizi 1° giugno : il caso di Roberta Ragusa : QUARTO GRADO torna in onda oggi, venerdì 1° giugno, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: al centro dello speciale appuntamento il caso di Roberta Ragusa.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:22:00 GMT)