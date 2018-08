Rivoluzione Internet | anche in Italia il Modem diventa libero

leggioggi

(Di venerdì 3 agosto 2018) Sono finiti i tempi in cui le compagnie telefoniche imponevano ai clienti ie router da installare in casa prima di collegarsi alla linea. Da oggi chiunque di noi può scegliere liberamente qualeutilizzare, e la compagnia che scegliamo per la connessione ain casa nostra, non potrà più chiederci soldi aggiuntivi o rifiutarsi di connetterci. Merito di Agcom (l’autorità garante per la concorrenza e il mercato) che con la delibera 348/18/Cons del 1° agosto, ha ufficializzato la liberalizzazione dei terminali di accesso ae il diritto degli utenti di scegliersi il proprio terminale, senza imposizioni scorrette della Compagnia.: la delibera Agcom Come si legge nel comunicato stampa diffuso dall’Autorità: “Con la delibera 348/18/CONS l’Autorità ha confermato il diritto degli utenti di scegliere liberamente i terminali di accesso ad...