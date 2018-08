Rivoluzione Internet : anche in Italia il Modem diventa libero : Sono finiti i tempi in cui le compagnie telefoniche imponevano ai clienti i Modem e router da installare in casa prima di collegarsi alla linea Internet. Da oggi chiunque di noi può scegliere liberamente quale Modem utilizzare, e la compagnia che scegliamo per la connessione a Internet in casa nostra, non potrà più chiederci soldi aggiuntivi o rifiutarsi di connetterci. Merito di Agcom (l’autorità garante per la concorrenza e il mercato) che con ...