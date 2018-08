Ripescaggi Serie C | tre squadre ammesse al campionato | c’è la Juventus B | due le ‘escluse’

Bocciata la domanda di Ripescaggio del Prato in serie C : La Lega ha escluso la società biancazzurra per l'indisponibilità dello stadio Lungobisenzio dopo il braccio di ferro col Comune

Ripescaggi Serie B e Serie C - situazione congelata : è scontro Lega-Figc : Ripescaggi Serie B e Serie C – Sono ore caldissime per quanto riguarda i campionati di Serie B e Serie C, a tenere banco sono i Ripescaggi. Come riporta la ‘rosea’ le graduatorie sono pronte da diverso tempo ma sono state congelate, potrebbe passare ancora diverso tempo e per questo motivo è stato deciso di rinviare la presentazione dei calendari. La Lega B ha inviato oltre i termini la certificazione dei bilanci e degli ...

Dai Ripescaggi al rinvio della prima giornata : Serie C sempre più nel caos : Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , infatti, Imolese, Cavese e Juventus B sono sicure di poter entrare ufficialmente nel tabellone della prossima Serie C in virtù del fatto che le ...

Respinto il ricorso : Novara e Catania verso il Ripescaggio in Serie B : la Corte d'Appello federale ha Respinto il ricorso: Novara e Catania verso il ripescaggio in Serie B. L'articolo Respinto il ricorso: Novara e Catania verso il ripescaggio in Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - festa per Novara e Catania : la Corte Federale d’Appello ufficializza il Ripescaggio : Dopo la mancata iscrizione di Bari e Cesena al prossimo campionato di Serie B, a prenderne il posto saranno Novara e Catania Sono Novara e Catania le società ripescate in Serie B dopo la mancata iscrizione di Bari e Cesena, ad ufficializzarlo è la stessa FIGC con un comunicato della Corte Federale d’Appello. Manca adesso da decifrare la posizione dell’Avellino, che potrebbe dire addio alla Serie cadetta nel caso in cui il Tar ...

Ripescaggi Serie B - è festa per Novara e Catania : ricorso FIGC respinto - è ufficiale! : Ripescaggi Serie B, è fatta per Novara e Catania che possono festeggiare il ritorno nel campionato cadetto, prendono il posto di Bari e Cesena che non sono riuscite ad iscriversi. A renderlo noto è la FIGC con un comunicato ufficiale della Corte Federale d’Appello: 1. ricorso DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI SANTOPADRE MASSIMILIANO, GORETTI ROBERTO, PERCASSI LUCA, SARTORI GIOVANNI, DELLE SOCIETÀ AC ...

Ripescaggi Serie B e Serie C - è caos : la situazione sembra delineata ma l’appello della Figc può portare ribaltoni [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B E Serie C – Sono ore caldissime per quanto riguarda la composizioni dei prossimi campionati di Serie B e Serie C, tiene banco la questione Ripescaggi. Nella giornata di ieri il Collegio di Garanzia del Coni ha confermato l’esclusione dal campionato dell’Avellino (adesso prepara il ricorso al Tar), si liberano tre posti dunque nel torneo cadetto dopo i forfait anche di Bari e Cesena. Oggi è prevista la ...

Serie B - è caos Ripescaggi : la Lega di B proclama campionato a 20 squadre. E la Figc? : Con una nota inviata alla Figc, alla Covisoc e alle società che hanno chiesto il ripescaggio, la Lega di Serie B ribadisce con fermezza la propria posizione: i l prossimo anno nella Serie cadetta ...

Ripescaggi Serie B - ecco le richieste : situazione delineata nel campionato cadetto - in Serie C è caos : Ripescaggi Serie B – E’ una situazione caldissima per quanto riguarda il campionato di Serie B, in particolar per quanto riguarda i Ripescaggi per la prossima stagione. Forfait certo di Cesena e Bari, quasi fuori anche l’Avellino che attende la decisione dopo il ricorso presentato. Bben 6 i club che hanno presentato richiesta di Ripescaggio: Catania, Novara, Siena, Ternana, Pro Vercelli, Entella. Queste le squadre pronte ...

Ripescaggi Serie B : 6 squadre fanno richiesta - ecco i criteri decisionali : Ripescaggi Serie B, inizia la corsa per sei squadre che potrebbero sperare di giocare nel torneo cadetto nella prossima stagione Ripescaggi Serie B, al via una seconda fase dell’estate davvero molto calda. Dopo gli addii al campionato di Bari e Cesena, non iscritte a causa di problemi economici (e non solo), anche l’Avellino al momento risulta fuori dal novero di squadre partecipanti al campionato cadetto: dunque è partita la ...

Ripescaggi Serie C - le 5 squadre che hanno presentato la domanda. I tempi per la decisione finale : Cinque squadre hanno presentato la domanda di Ripescaggio alla Lega Pro per poter partecipare al prossimo campionato di Serie C. Si tratta di Juventus B, Cavese, Imolese, Prato e Como. Le situazioni di questi club sono però molti diverse e non tutti avranno la certezza di vedere accolta la richiesta. Partiamo dalla la Juventus B, che sarà l’unica seconda squadra che vedremo in azione nella prossima stagione. Infatti dopo la rinuncia del Torino, ...

Serie B - 6 richieste di Ripescaggio : Catania-Novara in prima fila. In C 4 posti : Sei domande per i tre posti lasciati liberi dalle mancate iscrizioni di Bari, Cesena e, al momento, Avellino. Catania, Novara, Siena, Ternana, Pro Vercelli, Entella hanno presentato domanda di ...

Serie BKT - rinviata la compilazione del calendario in attesa dei Ripescaggi : Convocata per il 30 luglio l'assemblea della Lega Serie B. All'ordine del giorno i diritti tv in chiaro e il numero di sostituzioni per il campionato di Serie BKT. L'articolo Serie BKT, rinviata la compilazione del calendario in attesa dei ripescaggi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ripescaggi Serie C - ci prova anche il Messina : il comunicato : L’ACR Messina comunica che, nonostante non sia ammessa a presentare domanda di Ripescaggio in questa fase, ha già provveduto ad inoltrare al Presidente del Coni, Giovanni Malagò, al Commissario Straordinario della Figc Roberto Fabbricini, al Presidente della LegaPro Gabriele Gravina e al Presidente della LND Cosimo Sibilia, una lettera con la quale – in deroga al regolamento – chiede il Ripescaggio in Serie C. “Abbiamo evidenziato la ...