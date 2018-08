Rinnovato il Contratto regionale per i Dipendenti delle Cooperative agricole

Roma - Florenzi ha Rinnovato fino al 2023 : è ufficiale/ Ultime notizie : contratto senza clausola rescissoria : Roma, Florenzi ha rinnovato fino al 2023: è ufficiale. Ultime notizie: contratto senza clausola rescissoria, il direttore sportivo Monchi lo ha convinto anche ad abbassare le richieste(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 18:43:00 GMT)

Russia - Cherchesov resta commissario tecnico : Rinnovato il contratto fino al 2020 : Il commissario tecnico della Russia ha rinnovato il contratto fino al 2020, a suo favore l’ottimo Mondiale disputato poche settimane fa Il commissario tecnico della Russia, Stanislav Cherchesov, ha rinnovato il suo contratto fino ai campionati europei del 2020. Lo ha ufficializzato la Federcalcio russa. Nel contratto anche l’opzione di rinnovo per altre due stagioni, fino al mondiale 2022. (ADNKRONOS)L'articolo Russia, ...

Ciclismo – Giornata di annunci in casa Groupama-FDJ : Rinnovato il contratto di Demare : Arnaud Demare sarà un corridore della Groupama FDJ fino al 2020: rinnovato il contratto del francese Giornata di riposo, oggi, al Tour de France: i corridori si godono un po’ di meritato relax prima dell’ultima decisiva settimana di sfide in giro per la Francia, che li condurrà verso la passerella finale degli Champs Elyseè. Giornata di annunci in casa Groupama-FDJ: è stato infatti rinnovato il contratto di Arnaud Demare, fino ...

Mondiali Russia 2018 - la Costa Rica ha deciso : il contratto del ct Ramirez non verrà Rinnovato : Il presidente della Federazione Costaricense ha fatto sapere che il contratto del commissario tecnico Ramirez non verrà rinnovato La Federcalcio Costaricense (Fedefútbol) ha annunciato che non rinnoverà il contratto del ct della nazionale Óscar Ramírez, pochi giorni dopo l’eliminazione della nazionale dalla fase a gruppi della Coppa del Mondo di Russia 2018. Lo ha detto il presidente dell’organismo, Rodolfo Villalobos. ...

Mondiali Russia 2018 - l’Arabia Saudita conferma Pizzi : Rinnovato il contratto del ct fino al 2019 : Nonostante l’eliminazione al primo turno dei Mondiali, l’Arabia Saudita ha deciso di rinnovare il contratto al ct Pizzi fino al 2019 L’Arabia Saudita ha annunciato di aver rinnovato il contratto al commissario tecnico Juan Antonio Pizzi fino al termine della Coppa d’Asia, in programma dal 5 gennaio al 1° febbraio 2019. Fondamentale per la conferma dell’allenatore argentino il successo contro l’Egitto ai ...

Lavoro - Rinnovato il contratto a oltre 1 milione di operai agricoli : Teleborsa, - Dopo mesi di negoziati e scongiurando uno sciopero indetto dai sindacati si è arrivati alla chiusura del rinnovo del Ccnl degli operai agricoli e florovivaisti che interessa circa un ...

Operai agricoli - Rinnovato il contratto : aumento retributivo del 2 - 9% : Al termine di un negoziato serrato, durato oltre sei mesi, è stato siglato il rinnovo del contratto collettivo per gli Operai agricoli e florovivaisti scaduto il 31 dicembre 2017. Il nuovo contratto, ...

Fox Sports verso la chiusura : non Rinnovato il contratto con Sky : Fox Sports chiude: non rinnovato il contratto con Sky Sport, la rete verrà chiusa nelle prossime settimane. Da decifrare il futuro dei diritti tv della Liga L'articolo Fox Sports verso la chiusura: non rinnovato il contratto con Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - Di Francesco ha Rinnovato : contratto fino al 2020 : Roma - Eusebio Di Francesco allenerà la Roma almeno fin o al 2020. La società ha annunciato il rinnovo con un tweet Tags Argomenti: As Roma Serie A Protagonisti: eusebio di Francesco © Riproduzione ...

F1 - GP Belgio - Rinnovato fino al 2021 il contratto che lega Spa-Francorchamps e la Formula 1 : Il ricavato per l'economia della Vallonia è stato di 20,5 milioni di euro nel 2017, con un aumento del 21% rispetto al 2016' . F1 - GP Belgio, rinnovato fino al 2021 il contratto che lega Spa-...

Basket - Rinnovato il contratto di sponsorizzazione : Barilla resta il main sponsor delle Nazionali Italiane di pallacanestro : Il Gruppo di Parma, molto attivo nelle sponsorizzazioni sportive, conferma il sostegno alla FIP rinnovando la sponsorizzazione della Maglia Azzurra della Nazionale di pallacanestro Barilla continuerà a essere il main sponsor delle Nazionali Italiane di pallacanestro maschile, femminile e Giovanili. Eccellenze riconosciute e apprezzate nel mondo come simboli d’italianità: la Maglia Azzurra di Basket e Barilla continueranno a essere partner per ...

Beautiful : RENA SOFER (Quinn Fuller) ha Rinnovato il contratto con la soap! : La produzione di Beautiful è sempre restia a rilasciare molte informazioni sullo stato contrattuale dei membri del suo cast, in particolare per quanto riguarda i rinnovi degli accordi con gli attori. Stando però a Soaps In Depth, RENA SOFER ha di recente stretto un nuovo contratto con The bold and the Beautiful alla scadenza del precedente; l’attrice continuerà dunque ad interpretare Quinn Fuller Forrester, così come fa dal 2013. Per ...