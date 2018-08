Reggio di Caserta | tedesco fa il bagno nudo nella peschiera grande | denunciato per atti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 agosto 2018) Si è tolto le scarpe, la maglietta, le scarpe e pure le mutande. E poi, completamente, si è tuffatodella Reggia di, realizzata dall’architetto Francesco Collecini su indicazione di Luigi Vanvitelli nel 1769. “Avevo caldo”, si è giustificato davanti ai poliziotti quando, allertati da altri turisti, sono giunti sul posto. Non abbastanza per scansare una denuncia perosceni in luogo pubblico. Protagonista dell’episodio, accaduto giovedì pomeriggio tra le 15 e le 16, quandocittà campana la temperatura era molto elevata, undi 25 anni, giunto in Italia in compagnia di un amico. Alcuni turisti presenti hanno ripreso la scena con gli smartphone, qualcun altro ha invece avvisato i poliziotti a cavallo che presidiano i giardini della Reggia. Quando sono giunti sul posto, con i colleghi del reparto Volanti guidato da ...