Red Dead Redemption 2 non teme i rivali | pronte grandi cose da Rockstar

Red Dead Redemption 2 : Take Two vuole superare le aspettative dei fan : Durante la conference call di Take-Two Interactive Entertainment per investitori e analisti, l'amministratore delegato Strauss Zelnick e il presidente Karl Slatoff hanno parlato di Red Dead Redemption 2.Come segnala Dualshockers, a Zelnick è stato chiesto del feeling di Take-Two riguardo l'imminente affollata stagione delle festività, che presenta una concorrenza estremamente forte."Siamo sempre preoccupati per la competizione e non daremo mai ...

Già sbloccata arma e abilità in GTA Online da Red Dead Redemption 2 - come fare in video : Iniziamo questa notizia già con una premessa: no, non potete in questo momento avere la nuova abilità e arma in GTA Online da Red Dead Redemption 2. Fatta la premessa, ecco cosa sta accadendo. I giocatori di GTA Online potranno, non si sa ancora quando, completare una particolare missione per sbloccare dei contenuti esclusivi quando uscirà Red Dead Redemption 2. Tutto questo è già accaduto in passato: bisognava portare avanti incarichi ...

Secondo gli analisti di Piper Jaffray Red Dead Redemption 2 venderà meno di Call of Duty : Black Ops 4 e Battlefield V : Molti si aspettano che Red Dead Redemption 2 sia il gioco più venduto di quest'anno e ci sono buone ragioni per pensarla così. I giochi Rockstar vendono una quantità folle di copie e, come saprete, Grand Theft Auto 5, oltre a registrare numeri incredibili, è anche diventato l'opera d'intrattenimento con il maggior successo commerciale di tutti i tempi. Tuttavia, gli analisti di Piper Jaffray, che oggi hanno condiviso rapporti aggiornati ...

La guida ufficiale di Red Dead Redemption 2 è disponibile per il pre-order : Rockstar Games ha annunciato la guida ufficiale di Red Dead Redemption 2, che sarà lanciata insieme all'attesissimo gioco il prossimo 26 ottobre. Come segnala Wccftech, la compagnia ha svelato che la guida sarà pubblicata da Piggyback e già da ora sono disponibili i pre-order nel negozio ufficiale Rockstar Warehouse e presso altri rivenditori.La guida arriverà in due versioni:Read more…

Il gameplay di Red Dead Redemption 2 sarebbe stato mostrato a un evento privato per la stampa : Mentre le ultime novità sull'attesissimo Red Dead Redemption 2 ci parlavano di una possibile introduzione della modalità Battle Royale, ecco arrivare interessanti notizie che potrebbero interessare tutti i giocatori in attesa di capire come sarà il gameplay del nuovo episodio della serie.Stando a quanto riportato da Gearnuke, Rockstar avrebbe organizzato un evento per la stampa dedicato a Red Dead Redemption 2 e, in questa occasione, sarebbe ...

Eventi privati targati Red Dead Redemption 2 previsti nelle prossime settimane? : È senza ombra di dubbio elevatissima l'attesa dei videogiocatori di tutto il mondo in vista dell'uscita di Red Dead Redemption 2, il nuovo titolo partorito dal genio di Rockstar Games che va a espandere un universo ludico che già nel lontano 2010 riscosse non poco successo. Nonostante siano ancora pochi i dettagli reali a cui è possibile attingere, la voglia di mettere le mani sulla nuova epopea western è evidentemente tanta, con gli utenti che ...

In uscita Red Dead Redemption 2 ispirato a GTA Online o ai Battle Royale? : Cresce l'attesa per Red Dead Redemption 2, il nuovo titolo dedicato all'universo western prodotto da Rockstar Games in arrivo nel corso del prossimo autunno. Un prodotto che incuriosice tantissimi utenti per la sua duplice natura che andrà a sciorinare nel corso delle partite: come GTA 5 si scisse a suo tempo in comparto per singolo giocatore e universo in rete con GTA Online, anche il nuovo episodio della serie dedicata ai cowboy fuorilegge ...

NPD : Mat Piscatella prevede un altro grande anno per Nintendo Switch - sul fronte software Red Dead Redemption 2 sarà il gioco più venduto del 2018 : Nonostante gli ultimi mesi abbiano visto vendite più lente (ma ancora solide) per Nintendo Switch, la console continuerà la sua grande corsa iniziata lo scorso anno e risulterà come la più venduta del 2018. Questa è la previsione di Mat Pistacella di NPD: l'analista ha affermato che Switch diventerà la piattaforma più venduta negli Stati Uniti per quest'anno, sostenuta dalle forti vendite di Pokemon Let's Go e Super Smash Bros. Ultimate.Detto ...

Take-Two non esclude la Battle Royale per Red Dead Redemption 2 : Il comparto multiplayer dell'attesissimo Red Dead Redemption 2 è stato oggetto di numerose speculazioni, specialmente la questione riguardante la presunta introduzione della modalità Battle Royale.Il CEO della compagnia Strauss Zelnick però assicura: "Nessuno vuole creare Fortinite."Come riporta SegmentNext Zelnick ha affermato che in passato sono state usate le meccaniche da Battle Royale e che naturalmente non si può escludere che possano ...

Il Battle Royale in Red Dead Redemption 2? Non sarà un clone di Fortnite : Abbiamo visto alcuni trailer di Red Dead Redemption 2, ma purtroppo Rockstar Games non ha ancora mostrato alcun video gameplay. Oltre a questo ancora deve annunciare una o più modlaità multiplayer, che sicuramente ci saranno. Ultimamente non si fa altro che parlare dell'enorme successo di Fortnite in tutto il mondo. Il nuovo titolo di Rockstar salirà sul carro del Battle Royale? NO, proseguirà per la sua strada. A dirlo è il CEO di Take-Two, ...

Secondo GameStop Red Dead Redemption 2 sarà il gioco di maggior successo nel 2018 : Quanti di voi sono in attesa di Red Dead Redemption 2? Probabilmente sarete in molti ad aspettare il nuovo episodio della serie targata Rockstar che, a quanto pare, si preannuncia come il titolo di maggior successo in questo 2018.A confermarlo è la celebre catena di GameStop per voce del vice presidente per il merchandising, Eric Bright, che, ai microfoni di Games Industry, ha dichiarato che per quanto riguarda l'anno in corso, il titolo di ...

Take Two : Red Dead Redemption 2 sarà un successo ma non bisogna aspettarsi gli stessi risultati di GTA 5 : L'annuncio della data di uscita di Red Dead Redemption 2 ha avuto il suo impatto sulle decisioni della altre compagnie, che hanno deciso di spostare le date di lancio dei propri titoli. A quanto pare, nessuno vuole vedersela direttamente con il nuovo gioco di Take Two e Rockstar.La maggior parte dei titoli hanno la loro uscita programmata per il prossimo anno, con febbraio, soprattutto,che è diventato un mese molto affollato.Tutti sembrano ...

Red Dead Redemption 2 su PC confermato da un leak : Red Dead Redemption 2 arriverà sul mercato il 26 ottobre 2018 e, come da tradizione per i progetti targati Rockstar Games, l'impatto sarà assolutamente devastante dato che l'interesse di critica e pubblico sarà catalizzato da un gioco che dopo quanto fatto con GTA V è a dir poco attesissimo.Per ora l'uscita è fissata solo per PS4 e Xbox One ma la domanda è inevitabile: ci sarà una versione PC? Come riportato da VG247.com un leak sembra proprio ...