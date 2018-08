Real Madrid | il talentino Odegaard è infortunato | l' allenamento del futuro è col VR IL

Cistiano Ronaldo - taglio netto col passato : smette di seguire su Instagram il Real Madrid : 'Defollowato' il Real, non gli ex compagni Una scelta precisa quella di Cristiano Ronaldo, che con i suoi 138 milioni di followers rappresenta una delle personalità più influenti nel mondo social. ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Inter - il centrocampista arriva dal Real Madrid : ecco l’alternativa a Modric : Calciomercato Inter – L’Inter ha portato avanti una campagna di rafforzamento veramente molto importante, i nerazzurri si candidano ad essere grandi protagonisti in campionato e Champions League. La squadra è quasi al completo, serve un ultimo tassello per consentire al tecnico Luciano Spalletti di lavorare con tranquillità: un centrocampista. Sembrava fatta per Arturo Vidal, poi l’inserimento del Barcellona ha rovinato i ...

Le altre grandi d'Europa : il Barcellona si muove. Real Madrid - serve la svolta : E le altre? Le altre grandi d'Europa come rispondono al colpo Cristiano Ronaldo e agli altri acquisti della Juventus? Con molta calma, forse troppa per strappare la pole position ai bianconeri prima ...

Amichevole Juventus-Real Madrid in diretta tv su Sky : La Juventus ha vinto l’MLS All Star Game. I bianconeri si sono imposti 6-4 ai calci di rigore. Decisivo l’errore dal dischetto di Shaun Wright-Phillips, che ha colpito il palo. Nei tempi regolamentari è finita 1-1 con ancora una volta protagonista il giovane Andrea Favilli. Dopo la doppietta al Bayern Monaco, il ventunenne è andato a segno anche in questa occasione. La rete degli avversari è stata di Josef Martínez. Archiviata questa Amichevole, ...

Calciomercato Real Madrid; Florentino Perez : “Modric via per 750 milioni” : Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni al quotidiano Marca sul futuro di Luka Modric. Ecco le parole del presidente del Real Madrid: “L’unica possibilità che Modric vada via è pagando 750 milioni di euro”. Luka Modric, come ribadito da Marca, non lascerà il Real Madrid nel corso di questa estate, in quanto legato da un contratto fino al 2020. Modric tornerà la settimana ...

Luka Modric vuole l'Inter e chiederà la sua cessione al Real Madrid (RUMORS) : Calciomercato dal sapore antico. Prima la Juventus che si è assicurata le prestazioni di uno dei calciatori più forti a livello planetario dell'ultimo decennio. Il trasferimento in bianconero di Cristiano Ronaldo sembrava pura utopia, eppure è stato concretizzato. Decisiva, in tal senso, la volonta' del giocatore: quella di cambiare aria dopo aver vinto tutto con il Real Madrid e di cercare nuove stimoli in un campionato nuovo e con un sogno nel ...

Real Madrid - Lopetegui mantiene un profilo basso e si cancella dai social : Julen Lopetegui dallo scorso 13 giugno ad oggi ha vissuto momenti di sconforto a momenti di euforia pura. Prima l'esonero subito dalla Spagna a due giorni dal Mondiale in Russia, poi la firma e la ...

Inter-Modric - il centrocampista incontra il Real Madrid poi pronto l’assalto nerazzurro : Inter-Modric è più di un’idea. I nerazzurri pensano di concludere la campagna di rafforzamento (già molto importante) con il botto, già prenotato Arturo Vidal ma la fumata bianca non è ancora arrivata per un semplice motivo: Modric. Il croato incontrerà entro le prossime ore il presidente Florentino Perez, attesa per conoscere la volontà del calciatore che potrebbe anche decidere di lasciare la Spagna. Poi l’eventuale assalto ...