RAZZISMO | MINISTRO FONTANA | “ARMA IDEOLOGICA | ABROGARE LEGGE MANCINO” Salvini

Lega - il ministro Fontana 'Abroghiamo la legge Mancino - sponda dei globalisti per RAZZISMO anti-italiano'. Salvini 'Sono d accordo' : ROMA. Il ministro della Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana - già criticato per le sue affermazioni su coppie gay, famiglie arcobaleno e aborto - oggi decide di esternare contro legge Mancino. Lo fa ...

RAZZISMO - Ministro Fontana “abrogare la Legge Mancino”/ E' contro episodi nazifascisti : Pd “Governo più nero” : Razzismo, Ministro Fontana “abroghiamo la Legge Mancino": il testo contro episodi di nazifascismo e violenze razziali, cosa prevede. Pd, "Governo sempre più nero"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 13:16:00 GMT)

RAZZISMO - il ministro Fontana "Aboliamo la legge Mancino" : Il ministro leghista ripropone una storica battaglia del Carroccio: «Va cancellata la legge che consente di contestare l’aggravante della discriminazione razziale» Segui su affaritaliani.it

RAZZISMO - il ministro Fontana : "Abrogare la legge Mancino" : L'esponente leghista mette nel mirino la legge pensata per reprimere i crimini a sfondo razziale e le azioni legate...

RAZZISMO - ministro Fontana su Facebook : "Si deve abolire la legge Mancino" : Il ministro per la Famiglia in un post attacca la legge del 1993 perché "inquesti anni strani si è trasformata in una sponda normativausata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loroRazzismo anti-italiano".

RAZZISMO - il ministro Fontana : “Abroghiamo la legge Mancino - no al pensiero unico contro il popolo italiano” : “Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro Razzismo anti-italiano“. Non è un comunicato di CasaPound, ma la proposta del ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana. “I burattinai della retorica del pensiero unico se ne facciano una ragione: il loro grande inganno è stato svelato”, aggiunge, bocciando con vigore ...

RAZZISMO - il ministro Fontana 'Abroghiamo la legge Mancino' : Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro Razzismo anti-italiano'. Lo propone il ...

RAZZISMO - fronda anti-Salvini nel M5s/ Di Maio sta con il ministro dell'Interno - maggioranza in bilico? : Razzismo, fronda anti-Salvini nel M5s: Luigi Di Maio sta con il ministro dell'Interno, ma diversi esponenti pentastellati no, a partire da Roberto Fico(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:20:00 GMT)

RAZZISMO - Avvenire : clima xenofobo - ministro Salvini pesi le parole : "Dicono che non c'è Razzismo in ciò che è accaduto e per di più il ministro dell'Interno Salvini ha liquidato come sciocchezze gli allarmi di quanti denunciano il clima xenofobo e i rischi di ...

Vendola attacca il ministro della Famiglia Fontana : "Ritorno del RAZZISMO" : 'Ritorno di fiamma del razzismo contro stranieri, rom e gay': Nichi Vendola non usa mezzi termini per commentare le dichiarazioni del ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana , che ieri in Parlamento ...