Razzismo | il ministro Fontana | “Abroghiamo la legge Mancino | no al pensiero unico contro

ilfattoquotidiano

: Un immigrato ucciso ad Aprilia, una campionessa dell'atletica, Daisy Osake, aggredita. Ma il ministro dell'inferno… - marcofurfaro : Un immigrato ucciso ad Aprilia, una campionessa dell'atletica, Daisy Osake, aggredita. Ma il ministro dell'inferno… - valeriafedeli : Caro Salvini, la tua politica, il tuo linguaggio, le modalità con cui eserciti la funzione di Ministro degli Intern… - SkyTG24 : È stato arrestato con l'aggravante del #razzismo uno degli aggressori del migrante a #Partinico, in Sicilia. Il min… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) “Abroghiamo la, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loroanti-italiano“. Non è un comunicato di CasaPound, ma la proposta delper la Famiglia, Lorenzo. “I burattinai della retorica delse ne facciano una ragione: il loro grande inganno è stato svelato”, aggiunge, bocciando con vigore la tesi secondo cui in Italia vi sarebbe un’emergenza razzista. “I fatti degli ultimi giorni – scrive– rendono sempre più chiaro come ilsia diventato l’arma ideologica dei globalisti e dei suoi schiavi (alcuni giornalisti e commentatori mainstream, certi partiti) per puntare il ditoil popolo italiano, accusarlo falsamente di ogni nefandezza, far sentire la maggioranza dei cittadini in colpa per il voto ...