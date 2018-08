Razzismo | Fontana | ' Abroghiamo legge Mancino' No di Conte e Di Maio

Lega - Fontana 'Abroghiamo la legge Mancino - sponda per Razzismo anti-italiano'. Salvini 'Sono d accordo'. Ma arriva lo stop di Di Maio : Parole che scatenano polemiche e proteste nel mondo politico, e non solo. Ma che trovano una sponda nel ministro dell'Interno. 'Sono d'accordo. Alle idee, anche le più strane, si risponde con le idee,...

