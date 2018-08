Razzismo | docente ricorre alla matematica per spiegare l' evoluzione segregazionista

Blastingnews

(Di venerdì 3 agosto 2018) L'rmenegli ambienti di sinistra è scoppiato dopo che Matteo Salvini è stato nominato ministro dell'interno. Sono molti i politici, critici, giornalisti e scrittori di sinistra che accusano Salvini di diffonderetra i cittadini, in particolare a to delle misure prese nei confronti delle Ong e dei migranti in generale. Il quotidiano Repubblica ha intervistato un professore di organizzazione aziendale che insegna all'universita' de L'Aquila, Lucio Biggiero, il quale ha spiegato attraverso lacome una societa' possa diventare razzista. Ilspiegato dSecondo ilesistono degli studi matematici solidi nel campo della simulazione sociale che dimostrano come una qualsivoglia societa' leggermente intollerante corra il rischio di tramutarsi in razzista VIDEO. Usando i modelli della segregazione razziale è dimostrabile ...