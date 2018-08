Rapine con l' ipnosi | 5 arresti e un ricercato

Furti e Rapine sui convogli per Roma - presa la banda dei treni : la polizia arresta 4 persone : Mettevano a segno Furti e rapine a bordo di treni approfittando del sonno dei viaggiatori e minacciando anche il personale ferroviario in servizio, ma i quattro sono stati arrestati dagli agenti del ...

Accoltellamenti - spaccio - Rapine per strada Il Viminale conta gli attacchi degli stranieri : Così sul suo principale canale social ha elencato i fatti di cronaca che nelle ultime ore hanno registrato violenze compiute da cittadini stranieri e ha rilanciato il decreto sicurezza annunciato ...

Incidenti piazza S.Carlo - nuovo arresto per Rapine con spray urticante - : Finito in manette il quinto componente della banda responsabile delle rapine con spray al peperoncino durante la finale di Champions League Juventus-Real Madrid. All'epoca dei fatti, il 3 giugno 2017, ...

Rapine con auto a noleggio dalla Sicilia al Nord : bottino a 150 mila euro : Quattro rapinatori fermati dai carabinieri di Treviglio in provincia di Bergamo con l'accusa di aver messo a segno 7 colpi con auto a noleggio

Rapine con Uzi e Kalashnikov - sgominata la gang di Napoli Nord : Rapine a furgoni portavalori con Kalashnikov, pistole e fucili: sgominata banda nel Napoletano; per otto persone a Caivano è scattata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ad altri due è stata ...

Confiscata la villa del 're' dei ladri - esperto in Rapine vip : tra le vittime Vieira e la vedova Trussardi : Era il re dei furti nelle case dei vip, ma ora il ladro ed esperto in truffe peruviane si vedrà confiscare la villa, il negozio e il conto corrente. Alfredo Lindley, 26 anni, aveva messo in atto negli ...

Stop a furti - Rapine e aggressioni : a Isernia Polizia e Poste uniscono le forze : Il capoluogo pentro ha ospitato, per la prima volta in Italia, un incontro dedicato al tema della formazione sulla sicurezza per gli operatori di sportello Isernia. E' Isernia ad aver ospitato, per la ...