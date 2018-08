Viterbo - non si trovano opeRai italiani : il consorzio assume 36 richiedenti asilo : di Renato Vigna Sono venuti in Italia per avere un'opportunità di vita. E proprio nel Viterbese l'hanno trovata. Sono 36 i richiedenti asilo dei centri di accoglienza straordinaria della Ospita a ...

Canone Rai - scadono i tempi per richiedere l'esenzione : oggi è l'ultimo giorno : Non c'è più tempo: oggi è l'ultimo giorno per richiedere l'esenzione dal pagamento del Canone Rai. Tutto quello che c'è...

Canone Rai : ultimo giorno per chiedere l'esenzione per gli over 75 - a chi tocca : Oggi, 31 luglio, è l'ultimo giorno per richiedere l'esenzione del Canone Rai . Tutti i contribuenti che hanno compiuto 75 anni e che sono in possesso dei requisiti necessari per godere dell'esonero ...

Marcello Foa - cosa chiede Silvio Berlusconi per eleggere il presidente della Rai : Stando ai numeri su cui possono contare oggi Lega e M5s in Commissione di Vigilanza Rai, le speranze che Marcello Foa sia votato come prossimo presidente della Rai sono poche, ma non pochissime. La ...

Nomine Rai - Marcello Foa “rispetto tutti - non sono Belzebù”/ Ultime notizie : cosa chiede Berlusconi al Governo : Nomine Rai: PD e Forza Italia contro Marcello Foa, nominato presidente dal Consiglio dei ministri. Di Maio lo difende: “Onesto e indipendente”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 14:23:00 GMT)

NOMINE Rai - SALINI AD E MARCELLO FOA PRESIDENTE : CHI SONO/ Pd chiede aiuto a Forza Italia : può saltare tutto : NOMINE Rai, Fabrizio SALINI ad e MARCELLO Foa PRESIDENTE: accordo M5s-Lega dopo trattative estenuanti. La mossa di Salvini per superare lo stallo: bruciato Renzo Arbore alla presidenza Rai.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 14:10:00 GMT)

Fermato un richiedente asilo ucRaino per lo stupro di Reggia Emilia : ucraino, richiedente asilo, 26 anni ancora da compiere, senza fissa dimora e con un lavoro, saltuario, in una ditta di imballaggi: è accusato di aver violentato, domenica, notte una ragazza a Reggio Emilia. È stato incastrato dalla polizia, dopo 36 ore di attività investigativa, da un logo sulla maglietta e da una cicatrice sulla fronte. La giovane è stata prima assalita alle spalle in strada, poi ...

Violentata a Reggio Emilia - fermato un richiedente asilo ucRaino : Due brutte storie di violenza in Emilia , con un comune denominatore: in entrambi i casi i presunti autori sono richiedenti asilo. A Reggio Emilia la squadra mobile ha fermato un 26enne ucraino senza ...

Reggio Emilia - ragazza stuprata : ucRaino tradito da cicatrice/ Ultime notizie : cattura del richiedente asilo : Reggio Emilia, ragazza 20enne aggredita e stuprata dietro un cespuglio: Ultime notizie, la ragazza è sotto choc. Salvini annuncia l'arresto, "è un richiedente asilo ucraino"(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Picchiata e stuprata a Reggio Emilia - arrestato richiedente asilo ucRaino 'Incastrato da una maglietta rossa' : Il presunto autore della brutale violenza sessuale di domenica a Reggio Emilia è stato arrestato. L'uomo, un richiedente asilo ucraino è stato identificato nella notte al termine di 36 ore ...

STUPRO A REGGIO EMILIA - ARRESTATO UCRaiNO RICHIEDENTE ASILO/ Sindaco ‘con’ Salvini : “espulsione immediata” : REGGIO EMILIA, ragazza 20enne aggredita e stuprata dietro un cespuglio: ultime notizie, la ragazza è sotto choc. Salvini annuncia l'arresto, "è un RICHIEDENTE ASILO UCRAINO"(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 16:27:00 GMT)

Ragazza violentata a Reggio Emilia - Salvini annuncia : «Arrestato un richiedente asilo ucRaino» : «Ragazza violentata domenica a Reggio Emilia, arrestato un richiedente asilo ucraino di 26 anni». Lo annuncia su facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini che poi esprime i suo...

Stupro Reggio Emilia - “fermato cittadino ucRaino richiedente asilo” : La squadra Mobile della polizia di Reggio Emilia, nelle scorse ore, ha fermato un uomo, straniero, per la violenza sessuale nei confronti di una 24enne reggiana in via Petit Bon. Sono in corso accertamenti sulla posizione dell’uomo da parte degli agenti e del procuratore Giulia Stignani. La notizia del fermo è stata anticipata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con un post su Facebook. “Per la sinistra – aggiunge ...

Stuprata in strada a Reggio Emilia - arrestato richiedente asilo : è un ucRaino di 26 anni : 'Ragazza violentata domenica a Reggio Emilia, arrestato un richiedente asilo ucraino di 26 anni'. Lo annuncia su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini che poi esprime i suo 'complimenti ...