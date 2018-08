: L'occupazione abusiva da parte di #MarcelloFoa è inaccettabile, è in atto, da parte di #Lega e #M5S, un tentativo d… - Emagorno : L'occupazione abusiva da parte di #MarcelloFoa è inaccettabile, è in atto, da parte di #Lega e #M5S, un tentativo d… - CyberNewsH24 : #Rai,FI:rispettare legge,no atti imperio - TelevideoRai101 : Rai,FI:rispettare legge,no atti imperio -

"Sulla Rai Forza Italia non ha partecipato, come ben sa l'amico Salvini, a nessuno scambio di poltrone, chiediamo soltanto il rispetto della". Lo ha detto il deputato FI e portavoce dei gruppi parlamentari azzurri, Mulè. Dopo che Salvini ha ribadito che per la presidenza Rai resta il nome di Foa, Mulè esorta invece: "Il governo indichi il nome di un presidente di garanzia, non con un atto di, ma con la condivisione".(Di venerdì 3 agosto 2018)