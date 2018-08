Matteo Salvini : "Insisteremo su Foa in Rai - meglio avere suo figlio nello staff che un figlio che tira uova da cretino" : "Insisteremo sul nome di Marcello Foa". Matteo Salvini, intervistato da SkyTg24, non cambia linea sulla presidenza della Rai e conferma di non volere fare marcia indietro sul nome del suo candidato. Anzi, se la prende apertamente con Silvio Berlusconi, che ha impedito che Foa passasse in Vigilanza Rai."L'unico che deve spiegare qualcosa, non a me, ma agli italiani, è Silvio Berlusconi. Mi stupisce che dica no a un presidente che viene dal ...

Stallo sulla presidenza della Rai - Foa non cede. Salvini : 'E' la persona giusta'. Pd : 'Pronti a salire al Quirinale' : Il presidente designato ha annunciato che resterà comunque nel cda come consigliere più anziano. Il leader della Lega attacca Berlusconi, accusandolo di aver scelto il Pd -

Presidenza Rai - Salvini attendista - ma il «collega» Di Maio vuole un'altra soluzione - : ... perché la prima azienda culturale del Paese deve riprendere a funzionare sotto le insegne gialloverdi e deve avere, ripetono i grillini, «un presidente autonomo dalla politica». I Cinque Stelle ...

Dl dignità - Rotta (Pd) attacca su caso Foa : “Figlio assunto per la propaganda di Salvini - il padre bocciato da vigilanza Rai” : Scontro in Aula, durante l’esame del decreto dignità, tra la maggioranza M5s-Lega e il Pd, con il caso Rai e le polemiche su Foa sullo sfondo. “Ma quale dignità e giustizia sociale? Qui parliamo di gioco d’azzardo e gioco del lotto: e allora viene da chiedersi quale terno al lotto abbia preso la famiglia Foa, con il figlio assunto per la propaganda per Salvini e il padre bocciato come presidente dalla vigilanza ...

Salvini : Rai - il mio nome resta Foa : 20.48 Il suo nome per la presidenza Rai resta quello di Marcello Foa? "Assolutamente sì". A costo di rompere con Berlusconi? "Io guardo al merito, guardo se una persona vale". Così il vicepremier Salvini risponde ai giornalisti a margine di una cerimonia dei Vigili del fuoco. "Mi devono dare una giustificazione valida per dire no". "Sentire il Pd che parla di lottizzazione, quando hanno lottizzato fino all'ultimo sgabuzzino, l'ultima pianta ...

Rai - tirano in ballo il figlio di Foa. Ma Salvini : "Nessun imbarazzo" : Mentre Matteo Salvini conferma che Marcello Foa resta il candidato alla presidenza della Rai, sul giornalista monta la polemica. Da Repubblica al Corriere, infatti, i media tirano in ballo in modo pretestuoso il figlio Leonardo Foa, 24 anni, che su Linkedin scrive di lavorare proprio per il leader del Carroccio.La polemica è tale per cui il Viminale deve precisare che il "giovane laureato trilingue" e "con master" ha studiato comunicazione e ha ...

Rai - Salvini : “Il figlio di Foa nel mio staff? Nessun imbarazzo. Resta il nostro nome per la presidenza” : Per Matteo Salvini, ministro dell’Interno e segretario della Lega, Marcello Foa Resta il nome su cui puntare per la presidenza della Rai. “Assolutamente sì” ha detto al Fatto.it a margine del giuramento, a Roma, dei nuovi Vigili del fuoco. E sulla rivelazione de l’Espresso, che ha pubblicato la notizia secondo cui il figlio di Marcello Foa, Leonardo, fa parte dello staff di Salvini, ha commentato: “Nessun ...

Leonardo Foa - il figlio del presidente incaricato Rai Marcello Foa - lavora nello staff comunicazione di Salvini : Leonardo Foa, figlio di Marcello Foa, scelto dal governo come presidente della Rai (nomina poi bocciata dalla commissione di Vigilanza) lavora nello staff comunicazione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, come riporta lo stesso giovane sul suo profilo Linkedin. Il Pd va all'attacco: "Vergogna".Continua a leggere

Rai - il figlio di Marcello Foa nello staff di Matteo Salvini : È quanto risulta dallo stesso profilo del ragazzo, curriculum in bella mostra: laurea alla Bocconi in Economia aziendale e Management, e master a Grenoble. rep Approfondimento Presidenza Rai, Di Maio ...

Rai - FOA : "CONTINUO COME CONSIGLIERE ANZIANO"/ Ultime notizie nomine : Berlusconi striglia Salvini : Rai, Marcello Foa: "Continuo COME CONSIGLIERE anziano". Ultime notizie nomine: Partito Democratico all'attacco, ministro Di Maio frena, "non è unica scelta"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:49:00 GMT)

Rai - Salvini insiste su Foa e attacca B. 'Ha tradito'. Di Maio : intesa o altro nome : Sulle nomine Rai si incrina l'alleanza nel centrodestra. Il presidente di FI: 'Dobbiamo sempre andare d'accordo'. 'Continuo come consigliere anziano', fa sapere intanto Foa, in attesa della nuova ...

Rai - Matteo Salvini : “Il centrodestra è a rischio per colpa di Berlusconi” : Dopo il voto in commissione di Vigilanza Rai Matteo Salvini accusa il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi: "Se Forza Italia non è d'accordo su niente, se sceglie il Pd, faccia pure. Se vuole fare un partitone Pd-Forza Italia, auguri. Dispiaciuti, andiamo avanti, facendo battaglie di centrodestra e per il cambiamento".Continua a leggere

Rai - BERLUSCONI VS SALVINI : “FOA NON SI VOTA”/ Ultime notizie nomine : Colle - “evitare forzature” : Rai, caos in Commissione Vigilanza per la nomina bocciata di Marcello Foa Presidente a Viale Mazzini. Ultime notizie, scontro tra Forza Italia e Governo sul voto: candidato riman presidente(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:50:00 GMT)

Rai - Salvini avverte il Cav : "Ha scelto il Pd - ci saranno delle conseguenze" : Il ministro avverte l'ormai ex alleato: non fermo più gli eletti di Fi che vogliono passare alla Lega. Nessuna retromarcia...